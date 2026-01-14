En pleno verano argentino, cuando mantener los ambientes frescos se vuelve una prioridad en los hogares, QÜINT dio un paso estratégico que rápidamente mostró resultados.

A pocos días de lanzar su nueva línea de aires acondicionados a través de CourierTDF, la marca logró superar las ventas proyectadas para todo el mes, confirmando la buena recepción de su modelo de venta directa de fábrica.

El desempeño no solo responde a la estacionalidad, sino también a un cambio en los hábitos de consumo: precios claros, entrega rápida y una experiencia de compra directa, sin intermediarios.

Venta directa al consumidor: menos intermediarios, más beneficios

La propuesta de QÜINT se apoya en una ecuación simple y efectiva: precio competitivo, financiación flexible y logística eficiente. Al vender directo de fábrica, la marca logra ofrecer condiciones atractivas para el consumidor argentino, entre ellas:

Pago en pesos o dólares

Cuotas fijas

Posibilidad de abonar con hasta dos tarjetas

Garantía oficial

Envío sin cargo a todo el país

Este esquema resultó clave para acelerar la decisión de compra y explicar el fuerte volumen de ventas registrado en los primeros días.

Eficiencia energética y tecnología Inverter, los grandes diferenciales

La línea incluye equipos de 2300, 3000 y 4500 frigorías, pensados para distintos tamaños de ambientes. Tres de los modelos incorporan tecnología Inverter, una característica cada vez más valorada, ya que permite un ahorro energético de hasta el 40%, optimizando el consumo eléctrico sin resignar potencia ni rendimiento.

El equilibrio entre eficiencia, diseño y confort aparece como uno de los principales diferenciales frente a otras opciones del mercado.

Los modelos de aires acondicionados QÜINT, uno por uno

Split QÜINT Frío/Calor 2300F Inverter

Con un precio de $613.799, es ideal para mantener el hogar fresco en verano y cálido en invierno. Se destaca por su diseño moderno y bajo consumo energético.

Split QÜINT Frío/Calor 3024F Inverter

Disponible a $633.799, ofrece las mismas prestaciones que el modelo 2300F, pero con mayor capacidad, pensado para ambientes más amplios.

Split QÜINT Frío/Calor 4536F On/Off

Con un valor de $733.999, está orientado a quienes buscan confort, funcionalidad y estética. Funciona de manera silenciosa y resulta ideal para espacios medianos.

Split QÜINT Frío/Calor 4536F Inverter

El modelo de mayor capacidad de la línea, a $809.999, combina tecnología avanzada, diseño compacto y máximo ahorro energético, pensado para un uso intensivo y eficiente.

Entregas rápidas y experiencia de compra ágil

Otro de los factores que explica el buen arranque comercial es la logística. QÜINT garantiza entregas de 2 a 3 días hábiles en CABA y AMBA, y hasta 5 días hábiles en el interior del país, reforzando una experiencia de compra rápida y sin fricciones.

Una señal clara del nuevo consumo en Argentina

El éxito inicial de esta línea confirma una tendencia: el consumidor argentino prioriza eficiencia, precio, financiación y rapidez, y responde positivamente a propuestas que simplifican el proceso de compra.

Con esta apuesta por la venta directa de fábrica, QÜINT no solo supera expectativas, sino que consolida su posicionamiento como una marca que combina tecnología, diseño y acceso, en un mercado cada vez más competitivo.