Luis de la Fuente, DT de España, y su frase favorita de Marco Aurelio: “Lo que es malo para el panal, es malo para la abeja”

España alcanzó las semifinales del Mundial 2026 y parte de su éxito se lo debe a Luis de la Fuente, quien volvió a convertir a la Roja en un equipo respetable y favorito a consagrarse en este certamen.

De esta manera, el riojano también explicó que su conocimiento futbolístico se mezcla con grandes pensadores, tal como lo fue Marco Aurelio en el Imperio romano. Y es que se trató de una figura filosófica a la que muchos tomaron como ejemplo, entre ellos, el DT español.

Luis de la Fuente, DT de España, y su frase favorita de Marco Aurelio: “Lo que es malo para el panal, es malo para la abeja” Selección Española de Fútbol

La filosofía de grupo de Luis de la Fuente para dirigir a la selección española

Una periodista del medio argentino DSports le consultó a Luis de la Fuente acerca de la importancia de la “unión de grupo”, aspecto que cada jugador de España destaca al hablar de su manejo como técnico.

“En mi opinión, lo más importante es gestionar un grupo, más allá de lo táctico. Darles lo que necesitan, seleccionar a los que se adaptan a una idea y se integran a una idea bien. Luego, por supuesto, en el plano humano, que sean personas que sumen”, sostuvo en la conferencia de prensa previa al partido con Bélgica.

En ese sentido, mencionó a su colega argentino, Gustavo Alfaro, de quien confesó: “Me he declarado otro admirador; admiro a mucha gente, a la gente buena”. Justamente, recordó que el seleccionador de Paraguay habló del “liderazgo en valores”.

“Creo que eso tiene una potencia mucho mayor que cualquier otro comportamiento... y hay muchos tipos de liderazgo, pero este funciona... Y nosotros tratamos de unir, crecer todo sobre el grupo, es nuestra base”, sumó.

La frase favorita de Marco Aurelio que identifica a Luis de la Fuente, DT de España

Siguiendo con la misma pregunta acerca de la conducción grupal de la Roja, señaló que estaba leyendo un libro de Marco Aurelio, de quien también se declaró como “aficionado”. “Él decía que lo que es malo para el panal es malo para la abeja”, destacó.

Luis de la Fuente, DT de España, y su frase favorita de Marco Aurelio: “Lo que es malo para el panal, es malo para la abeja” Selección Española de Fútbol

Al mencionar esta frase, el exfutbolista del Sevilla reflexionó: “Y así es. Entonces cada uno tiene que pensar en equipo, en grupo. Y a nosotros nos va muy bien, porque tenemos muy buenas personas”.

¿Por qué de la Fuente se respalda en la filosofía de Marco Aurelio?

No se trata de un emperador más. Precisamente, Marco Aurelio fue uno de los emperadores más importantes de Roma porque combinó un liderazgo eficaz con una profunda formación filosófica, según Encyclopaedia Britannica.

Como último de los llamados Cinco Buenos Emperadores, gobernó entre 161 y 180 d. C., un período marcado por guerras, epidemias y amenazas en las fronteras del Imperio, que logró afrontar con disciplina y sentido del deber.

Además, fue un destacado representante del estoicismo y plasmó sus reflexiones en Meditaciones, una de las obras filosóficas más influyentes de la historia.

El hecho de que el técnico español se apoye en esta figura histórica marca su personalidad como un líder capaz de ejercer el poder con prudencia, virtud y compromiso con el bien común.