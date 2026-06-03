Murieron los azulejos de la cocina tradicional: esta nueva tendencia soporta la humedad, es fácil de limpiar y no necesita mano de obra para su instalación

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Los azulejos de cocina fueron durante décadas el revestimiento por defecto de cualquier reforma en la casa.

Sin embargo, en 2026 una alternativa los desplazó con fuerza: el suelo vinílico, un material que soporta la humedad, es fácil de limpiar y, sobre todo, no requiere ni pegamento ni profesional para instalarlo .

La tendencia llegó desde Europa y ya se replica en Argentina, donde cada vez más personas lo eligen para renovar cocinas y baños sin encarar una obra.

Por qué el vinílico le gana a los azulejos tradicionales

La diferencia principal no es estética, sino práctica. Los azulejos exigen una instalación con adhesivo, nivelación y tiempo de secado. El vinílico rígido con sistema clic, en cambio, se coloca directamente sobre el piso existente, sin demoler ni ensuciar.

Murieron los azulejos de la cocina tradicional: esta nueva tendencia soporta la humedad, es fácil de limpiar y no necesita mano de obra para su instalación Generado con IA.

Las ventajas concretas son:

Resistencia al agua: los modelos de núcleo rígido ( SPC o WPC ) son 100% impermeables, ideales para cocinas y baños.

Fácil limpieza: la superficie no tiene juntas donde se acumula la suciedad, problema clásico de los azulejos.

Instalación sin obra: el sistema flotante permite colocarlo uno mismo en pocas horas.

Variedad de diseños: imitación madera, cemento, mármol y piedra con acabados muy realistas.

Menor costo total: se ahorra en materiales de instalación y en mano de obra.

El costo del metro cuadrado en Argentina varía según la marca y el espesor, pero en la mayoría de los casos resulta más económico que encarar una reforma con azulejos nuevos.

Qué hay que saber antes de comprarlo

No todos los vinílicos son iguales. Los más recomendados para cocinas son los de núcleo rígido SPC (Stone Plastic Composite), que combinan una capa de piedra caliza con PVC . Son más estables ante los cambios de temperatura que los vinílicos blandos tradicionales.

El espesor importa: para uso residencial en cocinas, se recomienda un mínimo de 4 a 6 milímetros con capa de uso de, al menos, 0,3 milímetros.

Antes de instalar, el piso base tiene que estar limpio, seco y relativamente nivelado. Las irregularidades mayores a 3 milímetros por cada dos metros lineales pueden afectar el resultado final.

Una vez colocado, el mantenimiento es mínimo: agua y un trapo alcanzan para la limpieza diaria. No necesita encerado ni productos especiales.