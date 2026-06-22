La Selección Argentina vuelve a concentrar la atención de millones de fanáticos del fútbol en la antesala de la segunda fecha del Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán un partido clave ante Austria para acercarse a la clasificación a los dieciseisavos de final y la duda de muchos argentinos se concentra en cómo ver el encuentro en vivo gratis por internet y sin necesidad de tener cable.

Después del sólido debut ante Argelia, el equipo que lidera Lionel Messi intentará dar otro paso en la defensa del título mundial. Quienes deseen saber toda la información respecto a horarios y transmisiones, deberán tomar nota de los siguientes detalles.

Argentina vs Austria por el Mundial 2026: a qué hora juegan y dónde se disputa

El partido entre Argentina y Austria se jugará este lunes 22 de junio en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Argentina y corresponde a la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

La Albiceleste llega como líder del Grupo J tras vencer 3-0 a Argelia, mientras que Austria es escolta luego de imponerse por 3-1 frente a Jordania.

¿Cómo ver Argentina vs Austria en vivo gratis por Internet y sin cable?

Los hinchas que quieran seguir el partido sin pagar un servicio de cable tendrán varias alternativas disponibles.

La opción gratuita más importante será la transmisión de la TV Pública, que podrá verse tanto en televisión abierta como mediante sus plataformas digitales habilitadas.

(Fuente: imagen ilustrativa creada con IA)

Además, quienes cuenten con acceso a servicios de streaming podrán seguir el encuentro a través de distintas plataformas:

TV Pública (señal abierta y digital)

Telefe

TyC Sports

DGO

Disney+ Premium

Flow Sports

DSports

Paramount+

¿Cómo ver el partido de la selección Argentina gratis por la TV Pública?

La TV Pública puede verse de manera gratuita mediante Televisión Digital Abierta (TDA) y también en diferentes operadores de televisión del país.

Las probables formaciones de Argentina y Austria para el Mundial 2026

En la Selección Argentina podrían registrarse algunos cambios respecto del debut frente a Argelia.

Uno de los movimientos más probables sería el regreso de Nahuel Molina al lateral derecho, mientras que Gonzalo Montiel continuaría con un plan especial de recuperación por una carga muscular.

En el mediocampo aparece la principal incógnita para Lionel Scaloni. Thiago Almada podría dejar su lugar, aunque el entrenador mantiene la base que conquistó la Copa del Mundo y buscará corregir algunos aspectos defensivos observados en el primer partido.

Austria, por su parte, llega con confianza tras superar a Jordania. El equipo dirigido por Ralf Rangnick apuesta a un juego intenso, con presión alta y transiciones rápidas, características que lo convirtieron en uno de los seleccionados europeos de mejor rendimiento en los últimos años.

Con ambos equipos invictos y la clasificación en juego, Argentina y Austria protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada mundialista.