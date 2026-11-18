El aviso de venta al DMV ayuda a proteger al vendedor frente a responsabilidades posteriores.

Vender un auto en California implica una obligación para quien lo entrega: informar la operación al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) dentro de los cinco días calendario. El aviso permite dejar constancia de la venta y proteger al vendedor frente a responsabilidades posteriores relacionadas con el vehículo.

El trámite se denomina aviso de transferencia y liberación de responsabilidad, o NRL por sus siglas en inglés. Según la guía oficial del DMV, puede presentarse por internet o mediante el Formulario REG 138 en papel.

De qué responsabilidades protege al vendedor

El DMV explica que, una vez recibido el aviso correctamente completado, la responsabilidad por infracciones de tránsito, estacionamiento y litigios civiles posteriores a la venta pasa al comprador.

La protección se refiere a hechos posteriores a la operación. Si existe una demanda o denuncia, corresponde al tribunal determinar si el vendedor cumplió la ley y está exento de responsabilidad.

Qué información debe incluir el Formulario REG 138

El formulario solicita los datos necesarios para identificar el vehículo y a las personas que participaron en la operación:

Nombre y domicilio del comprador y del vendedor.

Matrícula, número de identificación del vehículo (VIN), marca y año.

Lectura del odómetro al momento de la venta.

Fecha de la operación y precio de venta.

Las instrucciones indican completarlo con letras mayúsculas y tinta negra o azul, los datos deben ser correctos y legibles. La información incompleta puede impedir que el DMV actualice el registro y afectar la liberación de responsabilidad.

Cómo presentar el aviso y conservar el comprobante

Quienes elijan la presentación digital deben guardar la confirmación. No necesitan enviar además una copia en papel.

Informar la venta al DMV no reemplaza el cambio que debe tramitar el comprador. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para utilizar el REG 138, corresponde enviarlo por correo a la dirección indicada en el formulario y conservar una copia. Sus instrucciones aclaran que no se enviará una notificación que confirme su recepción. También advierten que pueden llegar avisos de cobro meses o años después de la venta y que no deben ignorarse.

Por qué el aviso no completa la transferencia

Presentar el NRL no transfiere la titularidad ni elimina por sí solo el nombre del vendedor del registro. Para completar ese cambio, el comprador debe solicitar la transferencia, cumplir los requisitos y pagar las tarifas correspondientes.