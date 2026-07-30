Los dueños de gatos suelen sorprenderse al ver que sus mascotas ignoran el recipiente con agua para intentar beber directamente de la canilla. Aunque muchos creen que esto ocurre porque el agua está más fresca, la realidad es que existen otros factores relacionados con su comportamiento natural.

De acuerdo con Animal World, la preferencia de los gatos por el agua en movimiento responde a un conjunto de instintos que heredaron de sus antepasados y que todavía conservan, incluso viviendo dentro de casa.

¿Por qué los gatos prefieren tomar agua de la canilla?

Según explica Animal World, uno de los principales motivos es el instinto de supervivencia. En la naturaleza, el agua estancada suele asociarse con una mayor presencia de bacterias, parásitos y otros microorganismos que pueden provocar enfermedades.

Por el contrario, el sonido y el movimiento del agua les indican que se trata de una fuente más limpia y segura para beber. Aunque los gatos domésticos ya no necesiten buscar agua para sobrevivir, ese comportamiento continúa presente.

¿Por qué los gatos prefieren tomar agua de la canilla? ChatGPT.

El agua en movimiento también les resulta más atractiva

Otro motivo es que el agua que circula constantemente se mantiene mejor oxigenada. El movimiento rompe la tensión superficial, incorpora más oxígeno y ayuda a conservar una temperatura más agradable, lo que puede hacer que el agua resulte más apetecible para los felinos.

Además, los especialistas señalan que los gatos tienen dificultades para distinguir con precisión la superficie del agua cuando permanece completamente quieta. El movimiento y las pequeñas ondas les permiten identificar con mayor facilidad dónde comienza el agua y beber con más confianza.

Por qué es importante que los gatos tomen suficiente agua

Los veterinarios advierten que los gatos no suelen sentir mucha sed, por lo que es habitual que consuman menos agua de la que necesitan.

Por eso, incentivar la hidratación es clave para disminuir el riesgo de problemas urinarios y enfermedades renales, dos de las afecciones más frecuentes en los felinos, especialmente a medida que envejecen.

Si tu gato muestra preferencia por beber de la canilla, una fuente de agua para mascotas puede ser una buena alternativa para estimular su consumo diario de agua y contribuir a su bienestar.