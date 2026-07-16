Los gatos son expertos en ocultar el dolor y las enfermedades, por lo que una gripe felina puede avanzar antes de que sus dueños noten que algo no anda bien. Estornudos frecuentes, secreciones en nariz y ojos, fiebre o pérdida del apetito son algunas señales que nunca deben pasarse por alto.

De acuerdo con información difundida por PURINA, expertos en alimentación y salud de mascotas como los gatos, la gripe felina —también conocida como rinotraqueítis— es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada principalmente por el herpesvirus felino tipo 1 (FHV-1) y el calicivirus felino (FCV). Aunque en la mayoría de los casos puede tratarse con cuidados de apoyo, reconocer los síntomas y acudir al veterinario a tiempo es fundamental para evitar complicaciones.

Qué significa que los gatos duerman arriba de sus dueños, según los expertos Fuente: Shutterstock

¿Cuáles son los síntomas de la gripe felina que nunca debes ignorar?

La intensidad de la enfermedad depende del virus que la provoque, pero existen signos clínicos que deben alertar a cualquier tutor. Mientras el herpesvirus suele afectar con mayor fuerza las vías respiratorias y los ojos, el calicivirus también puede provocar lesiones dolorosas en la boca y dificultades para alimentarse.

Entre los principales síntomas se encuentran:

Estornudos frecuentes e intensos.

Congestión y secreción nasal.

Ojos llorosos o con secreción espesa.

Conjuntivitis y sensibilidad a la luz.

Fiebre y decaimiento.

Pérdida del apetito.

Úlceras en la lengua, encías o paladar.

Babeo y dolor al comer.

Apatía.

Cojera temporal por inflamación de las articulaciones, en algunos casos.

¿Se viene la Licencia por cuidado de mascotas? Shutterstock

Si el gato presenta varios de estos signos o deja de comer y beber agua, es indispensable acudir al veterinario. Aunque no existe un medicamento específico que elimine los virus causantes de la enfermedad, el tratamiento oportuno ayuda a aliviar los síntomas y reduce el riesgo de infecciones secundarias.

Cómo cuidar a un gato con gripe felina y prevenir nuevos contagios

El tratamiento de la gripe felina se basa principalmente en cuidados de soporte. Según PURINA, es el veterinario quien debe indicar antibióticos cuando aparecen infecciones bacterianas secundarias, además de recomendar medidas para mantener al gato hidratado, cómodo y bien alimentado durante su recuperación.

En casa, es recomendable limpiar diariamente las secreciones de los ojos y la nariz utilizando una gasa humedecida con suero fisiológico. También conviene ofrecer alimentos húmedos o de aroma intenso que estimulen el apetito, especialmente si el animal tiene congestión o presenta dolor al comer.

La mejor herramienta para prevenir la enfermedad continúa siendo la vacunación. Aunque las vacunas no ofrecen una protección absoluta frente a todas las cepas del virus, sí disminuyen considerablemente el riesgo de desarrollar cuadros graves.

Mantener una buena higiene de camas, comederos, juguetes y areneros, además de proporcionar agua fresca y una alimentación equilibrada, fortalece el sistema inmunológico del gato.

Qué significa que los gatos duerman arriba de sus dueños, según los expertos Fuente: Shutterstock

Qué hacer si tienes varios gatos en casa

Cuando uno de los gatos desarrolla gripe felina, lo primero es aislarlo temporalmente del resto para disminuir las posibilidades de contagio. Tanto el herpesvirus como el calicivirus se transmiten con facilidad entre felinos, especialmente cuando comparten espacios, recipientes de comida o juguetes.

También es importante desinfectar con frecuencia los objetos de uso común y lavarse las manos después de manipular al gato enfermo antes de tocar a los demás. Aunque la enfermedad no se transmite a las personas, sí puede propagarse fácilmente entre gatos a través del contacto indirecto.

Otro aspecto que no debe olvidarse es que algunos gatos pueden convertirse en portadores, especialmente del herpesvirus felino. Esto significa que, aun cuando parecen completamente sanos, pueden reactivar el virus durante episodios de estrés y contagiar a otros felinos.

Por ello, mantener revisiones veterinarias periódicas con el gato, cumplir con el calendario de vacunación y procurar un ambiente limpio, tranquilo y libre de estrés son medidas esenciales para proteger a todos los integrantes felinos del hogar.