El nacimiento de un ejemplar extremadamente raro en Europa ha puesto los ojos del mundo sobre un zoológico del Reino Unido. Se trata de una cría de Amur, considerada parte del linaje felino más escaso del planeta, cuya llegada representa un impulso clave para la conservación internacional. La pequeña, llamada Zeya, nació en septiembre en el condado de Devon. Pertenece al que muchos expertos catalogan como el leopardo más raro del mundo, una subespecie adaptada a climas extremos gracias a su denso pelaje moteado. Su aparición no solo es celebrada por los cuidadores, sino por organizaciones que siguen de cerca su estado de peligro crítico de extinción. En estado silvestre, los gatos leopardo de Amur habitan principalmente zonas del norte de China y el sudeste de Rusia. Las estimaciones internacionales indican que apenas sobreviven cerca de 120 individuos en todo el planeta, una cifra que convierte cada nacimiento en un acontecimiento determinante para la especie. La llegada de Zeya no fue producto del azar. Su madre, Lena, fue trasladada desde un zoológico en Essex hasta Dartmoor como parte de un programa de reproducción cuidadosamente planificado. El padre, Freddo, fue seleccionado dentro de una red especializada que conecta instituciones para preservar diversidad genética. El personal del zoológico de Dartmoor siguió de cerca cada etapa del proceso. David Gibson, representante del parque, calificó el traslado de madre e hija al recinto principal como “un momento trascendental” para la institución. Gibson explicó que los cuidadores han acompañado el crecimiento de la cría durante sus primeros meses y que ahora el público podrá observar su evolución. También señaló que el equipo se siente “extremadamente orgulloso de poder desempeñar un pequeño papel en la protección del leopardo de Amur para el futuro”. Aunque los chequeos veterinarios iniciales han sido favorables, la cría aún atraviesa un periodo de adaptación a su nuevo entorno. El zoológico pidió a los visitantes mantener la calma y el respeto para garantizar su bienestar mientras desarrolla habilidades esenciales para su supervivencia. Especialistas subrayan que cada nacimiento dentro de programas coordinados fortalece las estrategias globales de conservación. En un contexto donde la pérdida de hábitat y la caza ilegal siguen amenazando a la especie, el crecimiento saludable de esta cría en Europa se convierte en una señal alentadora para la protección del leopardo de Amur a largo plazo.