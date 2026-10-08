Ya está habilitada la inscripción para participar de la misa que el papa León XIV celebrará en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La celebración será el lunes 9 de noviembre a las 11.30, durante la visita del pontífice a la Argentina.

El registro se realiza en línea y es completamente gratuito.

Cómo inscribirse para la misa de León XIV en Buenos Aires

La inscripción ya se encuentra disponible y se realiza de manera online a través del formulario oficial. Para completar el registro, los interesados deberán seguir estos pasos:

Ingresar en el portal oficial haciendo clic aquí

En el apartado “Santa Misa en el Monumento de los Españoles” , hacer clic en “Inscribirme” .

Completar los datos personales solicitados: nombre, apellido y DNI, tal como figuran en el documento.

Indicar el lugar de procedencia y el medio de transporte que se utilizará para llegar al evento. De manera opcional, se puede informar la diócesis o parroquia.

Ingresar una dirección de correo electrónico.

Seleccionar a quiénes se desea inscribir: una persona, la familia, un grupo o institución, o una persona que requiera acompañamiento.

Antes de finalizar, completar información adicional sobre el asistente, como género y edad.

Por último, revisar todos los datos ingresados y enviar la solicitud para completar la inscripción.

La inscripción está disponible para personas desde los 16 años. Los menores de esa edad podrán ser inscriptos por un familiar o como parte de un grupo, siempre que estén acompañados por un adulto.

El papa León XIV celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles durante su visita a la Argentina. EFE

Cuándo y dónde será la misa

La celebración tendrá lugar el lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, ubicado sobre la avenida del Libertador, en Palermo.

La misa será uno de los primeros actos masivos de la visita de León XIV a la Argentina, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre.

El mismo día, el pontífice también visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, la Universidad Católica Argentina y participará de otras actividades en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué pasa después de completar la inscripción

Una vez enviada, la inscripción queda registrada y no es necesario realizar ninguna confirmación adicional. A partir del 1 de noviembre , la persona que realizó la inscripción recibirá la información necesaria sobre los accesos al evento.

La inscripción no podrá modificarse ni darse de baja una vez enviada. Por eso, es importante revisar los datos antes de completar el formulario.

En el caso de sacerdotes, diáconos, consagradas, consagrados y seminaristas, se puede solicitar un sector ubicado en la parte delantera. Estas solicitudes requieren una verificación del correo electrónico, aprobación y posterior asignación del sector.

También deberán solicitar una ubicación especial aquellas personas que la necesiten y cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD).