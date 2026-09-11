Una encuesta nacional de la consultora Tendencias midió el nivel de aceptación y rechazo de Javier Milei y Axel Kicillof de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y dejó un dato central: más de la mitad de los consultados aseguró que nunca votaría al actual Presidente, mientras que casi la mitad expresó lo mismo sobre el gobernador bonaerense.

Según el relevamiento realizado entre el 24 y el 29 de agosto sobre 4.958 electores, Milei registra un 28,8% de voto seguro, es decir, personas que afirman que seguramente lo votarían. Sin embargo, el 55,8% respondió que nunca lo votaría y apenas un 7,4% señaló que podría elegirlo.

En el caso de Kicillof, el 23,9% aseguró que seguramente lo votaría, mientras que el 20,2% indicó que podría hacerlo. El nivel de rechazo alcanza el 47,6%.

Qué dice la encuesta sobre la primera vuelta de 2027

El mismo estudio consultó por la intención de voto en una eventual primera vuelta presidencial. Allí, Kicillof aparece primero con 33,7%, seguido por Milei con 32,4%.

Encuesta electoral Captura Consultora Tendencias

Más atrás se ubican Myriam Bregman, con 10,2%, y Juan Schiaretti, con 6,6%. El voto en blanco alcanza el 7,4%, mientras que el 9,7% todavía no definió su preferencia.

Cómo quedaría un eventual balotaje entre Milei y Kicillof

Ante un escenario de segunda vuelta entre ambos dirigentes, el relevamiento de Tendencias ubica a Kicillof con 46,1% y a Milei con 37,4%.

El resultado se completa con un 7,3% de voto en blanco, 5,8% que anticipa que no concurriría a votar y 3,5% de indecisos. Por lo tanto, aunque Kicillof obtiene una ventaja de 8,7 puntos en este escenario, ninguno de los dos alcanza el 50% de las respuestas.

Un dato importante

La medición constituye una fotografía de la opinión electoral en el momento en que fue realizada. No obstante, es importante recalcar que las candidaturas para 2027 todavía no están definidas, por lo que los resultados no representan una proyección del resultado de la elección.