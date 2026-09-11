Los argentinos y uruguayos que viajen a Brasil deberán prestar especial atención a su documento de identidad antes de cruzar la frontera. Para ingresar en el país, el documento utilizado debe ser válido, vigente y encontrarse en condiciones que permitan identificar correctamente a su titular.

Esto significa que un documento vencido o que presente un deterioro importante puede generar problemas durante el control migratorio y, dependiendo de la situación, impedir el ingreso.

Brasil: qué condiciones debe cumplir el DNI para ingresar

Los ciudadanos de Argentina y Uruguay pueden utilizar su documento de identidad para ingresar a Brasil, sin necesidad de presentar un pasaporte, siempre que cumplan con los requisitos migratorios correspondientes .

El punto central es que el DNI debe encontrarse vigente y en buen estado de conservación. Los datos personales, la fotografía y los demás elementos que permiten identificar al viajero tienen que ser claramente reconocibles.

Por eso, un DNI roto, deteriorado, ilegible o con daños que dificulten comprobar la identidad puede ser observado durante el control de ingreso.

Argentinos y uruguayos deberán revisar el estado y la vigencia de su DNI antes de viajar.

¿Qué pasa si el DNI está vencido?

La vigencia del documento es uno de los aspectos que se controla al momento de viajar. Un DNI vencido no debe utilizarse como documento de viaje para ingresar a Brasil.

En estos casos, el viajero puede encontrarse con inconvenientes al momento de realizar el control migratorio. Para evitar problemas, es fundamental verificar la fecha de vencimiento del documento antes de salir del país y renovarlo si corresponde. Como alternativa, también puede viajar con pasaporte vigente.

DNI deteriorado: cuándo puede convertirse en un problema

No todos los daños tienen necesariamente las mismas consecuencias, pero el estado físico del documento es relevante cuando afecta la posibilidad de identificar al titular.

Un DNI que está roto, tiene partes ilegibles, presenta daños en la fotografía o en los datos personales puede ser considerado inadecuado para acreditar la identidad durante el control migratorio.

Por este motivo, quienes tengan un documento muy deteriorado deberían renovarlo antes de viajar. La recomendación es especialmente importante para quienes tienen previsto cruzar la frontera terrestre, aunque la exigencia también se aplica a quienes ingresen a Brasil por vía aérea.

Qué deben revisar los argentinos antes de viajar a Brasil

Antes de viajar, es recomendable comprobar tres cuestiones básicas del DNI: que esté vigente, que sea válido como documento de viaje y que se encuentre en buenas condiciones de conservación.

Si el documento está vencido o deteriorado al punto de dificultar la identificación, existe el riesgo de tener inconvenientes en el control migratorio. En esos casos, renovar el DNI antes del viaje permite evitar que un problema con la documentación termine afectando el ingreso a Brasil.

La misma recomendación alcanza a los ciudadanos de Uruguay que pretendan ingresar a Brasil utilizando su documento de identidad.