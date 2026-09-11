No respetar la prioridad de paso de los peatones puede tener grandes consecuencias. En concreto, dentro del Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), no respetar la senda peatonal o el paso peatonal implica el descuento de 4 puntos.

El sistema de scoring funciona sobre un esquema de 20 puntos iniciales para cada conductor. A medida que se cometen determinadas infracciones de tránsito, se descuentan los puntos correspondientes según la gravedad de cada falta. Por eso, quienes acumulan distintos incumplimientos pueden reducir progresivamente su puntaje hasta llegar al límite establecido por la normativa.

En este caso, un conductor que comete la infracción por no respetar la senda peatonal pierde 4 de los 20 puntos disponibles . Si además registra otras faltas, los descuentos se acumulan y pueden llevarlo a quedarse sin margen dentro del sistema y enfrentar las consecuencias previstas, incluida la suspensión de la licencia de conducir.

Scoring de la licencia de conducir: cuántos puntos se pierden por no respetar la senda peatonal ChatGPT

Cuántos puntos se pierden por no respetar la senda peatonal

Como se mencionó, la infracción denominada “No respetar senda peatonal/paso peatonal” contempla un descuento de 4 puntos dentro del sistema de scoring.

Esto significa que el conductor debe respetar la prioridad de paso correspondiente y detenerse cuando sea necesario para permitir el cruce seguro de los peatones. La obligación adquiere especial importancia en las esquinas, cruces señalizados y sectores destinados específicamente al paso de personas.

Los 4 puntos se suman a cualquier otro descuento que tenga registrado el conductor. Por eso, quienes acumulan infracciones pueden quedar progresivamente más cerca del límite establecido para la suspensión de la licencia de conducir.

Qué ocurre cuando se acumulan infracciones y se llega a 0 puntos

Cuando un conductor llega a 0 puntos, se inicia un trámite de inhabilitación de la licencia de conducir. Sin embargo, la inhabilitación no es automática: se abre un plazo de 20 días para que el conductor se presente ante el Controlador Administrativo de Faltas y resuelva el legajo correspondiente.

Una vez cumplido ese plazo, el controlador determina si corresponde hacer efectiva la inhabilitación. La duración de la sanción puede ir desde 60 días hasta 5 años, según la cantidad de veces que el conductor haya agotado previamente sus puntos.

Para recuperar el derecho a conducir, será obligatorio realizar y aprobar un curso online de educación vial y prevención de accidentes de tránsito. Una vez cumplido el período de inhabilitación y aprobado el curso, se reasignarán 10 puntos a la licencia de conducir.