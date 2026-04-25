Este sábado, 25 de abril de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera. En este sábado, 25 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con tomates suele simbolizar vitalidad, prosperidad y nuevos comienzos. Indica que tus esfuerzos maduran y pronto verás frutos. Si los tomates están frescos y rojos, auguran éxito; si están podridos o verdes, advierten retrasos o decisiones precipitadas. También puede reflejar deseo de cuidar mejor tu salud. El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.