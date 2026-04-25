Este sábado, 25 de abril de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con Las Zapatillas representa tu actitud ante el progreso y los cambios, así como la comodidad con la que enfrentas tu día a día. Si aparecen nuevas o ligeras, auguran impulso y confianza; si están viejas, apretadas o extraviadas, alertan sobre cansancio, bloqueos o la necesidad de ajustar tu rumbo. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.