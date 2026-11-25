El pequeño orificio de la parte inferior de los candados cumple una función que pocos conocen.

El pequeño orificio que tienen algunos candados en la parte inferior no es un simple detalle de fabricación. Cumple una doble función que pocos conocen, ya que permite que el agua acumulada salga del interior y facilita la lubricación del mecanismo, dos formas de alargar la vida útil del candado.

Se trata de una característica propia sobre todo de los candados que se usan al aire libre, aunque muchos usuarios desconocen para qué sirve. A continuación, qué hace exactamente ese orificio y cómo aprovecharlo para el mantenimiento de este objeto cotidiano.

Un drenaje que protege el mecanismo del agua

Según el proveedor australiano de sistemas de seguridad Twenty First Security, el orificio actúa como drenaje en los candados que se usan a la intemperie y reciben lluvia y humedad. El agua que entra sale por allí, lo que evita que los componentes metálicos se oxiden .

En climas muy fríos, el diseño también previene que el agua acumulada se congele dentro del mecanismo. El hielo, al expandirse, puede provocar atascos o dañar las piezas.

El agujero de los candados sirve para drenar el agua y lubricar el mecanismo. Fuente: Magnific

Cómo aprovecharlo para el mantenimiento del candado

El canal de YouTube Oscar Hernández: Ideas y Trucos para el Éxito aclara que el orificio no sirve para abrir el candado con un alambre, como se cree popularmente. Su propósito está ligado a la durabilidad y al buen funcionamiento.

Además, permite aplicar lubricante en el interior. Con un producto adecuado y, preferiblemente, una boquilla delgada, es posible limpiar y mantener en buen estado las piezas internas.

Dos tipos de mecanismo de cierre

Los candados tienen dos tipos principales de mecanismo, cada uno con su forma de funcionar: