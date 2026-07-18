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En redes sociales como TikTok, se ha difundido una fórmula casera que resulta de interés por su bajo coste y versatilidad. Esta mezcla se compone de cáscara de plátano, agua y bicarbonato de sodio.

A pesar de que inicialmente pueda parecer un experimento casero, el resultado es efectivo para limpiar metales, desinfectar áreas y hasta fortalecer las plantas.

Este truco ha ido ganando popularidad al ofrecer una opción natural en contraposición a los limpiadores industriales, empleando ingredientes accesibles y generando un menor impacto ambiental.

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¿Cómo se hace la preparación paso a paso?

Para elaborar esta mezcla natural, se requiere la siguiente combinación de elementos:

  • 1 cáscara de banana
  • 1 vaso de agua
  • 1 cucharada de bicarbonato de sodio

Todos los ingredientes deben ser procesados en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. Esta preparación puede ser aplicada sobre superficies de metal, pisos y paredes, e incluso puede ser utilizada como un abono líquido para plantas.

Cáscara de banana y agua con bicarbonato: por qué aconsejan dicha mezcla y para qué se utiliza.
Cáscara de banana y agua con bicarbonato: por qué aconsejan dicha mezcla y para qué se utiliza.

Cómo usar esta mezcla y aprovechar todos sus beneficios

  1. Fertilizante ecológico: La banana contiene minerales como potasio y magnesio, los cuales son ideales para nutrir el suelo y estimular el crecimiento vegetal. Puede aplicarse directamente en la maceta o disolverse en el agua de riego.
  2. Limpieza de acero inoxidable: El preparado es efectivo para eliminar residuos, manchas y olores en cubiertos, mesadas o electrodomésticos. Se debe aplicar con un paño, dejar actuar y enjuagar.
  3. Eliminador de olores: Resulta eficaz para neutralizar malos olores en la basura, el fregadero o la nevera. El bicarbonato de sodio intensifica el efecto desodorante natural.

Guía de recomendaciones finales

  • No debe almacenarse por largo tiempo, ya que puede fermentar.
  • No sustituye completamente a los limpiadores convencionales, pero reduce el uso de químicos agresivos.
  • Conviene usarla recién preparada para aprovechar todas sus propiedades.
  • Ideal para quienes prefieren alternativas sostenibles y naturales en el hogar.

Este remedio doméstico se ha convertido en una opción económica y ecológica que permite reutilizar la cáscara de banana en lugar de desecharla.

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