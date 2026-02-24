En tiempos donde cada vez más personas buscan soluciones simples y económicas para el hogar, un método tradicional vuelve a ganar protagonismo: la mezcla de café usado con bicarbonato de sodio. Este recurso casero, transmitido de generación en generación, se posiciona como una alternativa accesible para combatir hormigas y cucarachas sin recurrir de inmediato a insecticidas industriales. La clave está en aprovechar dos ingredientes comunes que casi siempre están en la cocina y que, combinados correctamente, pueden ayudar a reducir la presencia de plagas del hogar. La combinación cumple varias funciones dentro del control doméstico de insectos: Suele colocarse en zonas estratégicas donde se detecta actividad de insectos: grietas, zócalos, detrás de la heladera o cocina, cerca de desagües o en rincones poco ventilados. El mecanismo es sencillo. El café usado funciona como atrayente natural gracias a su aroma intenso. Las hormigas y cucarachas se acercan pensando que se trata de alimento. Cuando entran en contacto con el bicarbonato de sodio, este interfiere en su sistema digestivo. Muchos insectos no pueden expulsar los gases que se generan tras ingerirlo, lo que provoca una intoxicación interna que afecta su supervivencia y reproducción. Aunque no reemplaza un tratamiento profesional en casos graves, este método puede ayudar a controlar focos pequeños o iniciales de infestación. Para que el truco sea efectivo, es importante seguir ciertos pasos: Entre las principales ventajas de este método casero se destacan: Sin embargo, conviene tomar algunas precauciones: El uso de bicarbonato para combatir plagas se basa en una reacción química que afecta a ciertos insectos, y al combinarlo con café —que actúa como señuelo— se potencia su alcance. Como todo truco casero, funciona mejor cuando se complementa con higiene profunda y prevención continua.