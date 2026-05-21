Quieren derogar la Ley de Etiquetado | El Gobierno buscará liberar los envases y que desaparezcan los octógonos negros.

La popularmente conocida “Ley de Etiquetado Frontal” que generó debate en los últimos años, volvió a estar en el centro de la escena en el Congreso de la Nación tras el pedido de derogación por parte de los disputados Daiana Fernández Molero (PRO) y Alegrandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).

Esta iniciativa se da en el plan de desregulación económica que impulsa el Poder Ejecutivo y busca finalizar una iniciativa que el sector privado no acompaña.

Quieren derogar la Ley de Etiquetado

Cada vez que una persona realiza la compra semanal en un supermercado, se encuentra con una gran cantidad de productos alimenticios envasados con estos famosos octógonos negros que le dan advertencias al consumidor de lo que va a consumir.

De aprobarse este proyecto avalado por la cámara empresaria que representa al sector, se eliminará de forma definitiva la obligatoriedad de exhibir los característicos sellos octogonales negros que advierten sobre:

Excesos de azúcares.

Grasas totales.

Grasas saturadas.

Calorías.

Sodio.

Todas estas advertencias están tanto en alimentos envasados como en bebidas analcohólicas.

Una gran cantidad de productos alimenticios están envasados con estos famosos octógonos negros en los supermercados.

¿Qué es la Ley de Etiquetado Frontal?

La Ley de Etiquetado Frontal es una normativa de salud pública que busca informar de forma clara y rápida a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos procesados.

En Argentina, esta ley establece que los productos que superan ciertos niveles de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas o calorías deben llevar sellos de advertencia visibles en la parte frontal del envase. El objetivo principal es ayudar a las personas a tomar decisiones más saludables al momento de comprar.

El funcionamiento es simple: cuando un alimento excede los límites definidos por las autoridades sanitarias, se le colocan uno o más octógonos negros con leyendas como “EXCESO EN AZÚCARES” o “EXCESO EN SODIO” .

Otro punto importante es que la ley limita la publicidad dirigida a niños y prohíbe el uso de personajes o promociones en productos que tengan estos sellos .

De esta manera, se busca desalentar el consumo de alimentos poco saludables y promover hábitos alimenticios más conscientes en la población argentina.

Cabe destacar que de aprobarse el proyecto también se habilitarían el uso de:

Personajes infantiles .

Mascotas animadas.

Celebridades e influencers en los paquetes de comida.

Y además, cancelaría las prohibiciones de comercialización y promoción de estos productos dentro de los establecimientos educativos.