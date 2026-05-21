En esta noticia ¿Por qué lo recomiendan?

Los olores persistentes en la cocina pueden impregnar cajones y espacios cerrados, generando un ambiente poco agradable. Desde restos de condimentos hasta humedad acumulada, las causas son variadas.

Quienes buscan soluciones naturales encontraron en el carbón vegetal un aliado inesperado. Este material, usado tradicionalmente para asados, tendría propiedades absorbentes que lo convierten en un desodorizante casero muy efectivo.

¿Por qué lo recomiendan?

El carbón vegetal es conocido por su estructura porosa, que le permite atrapar moléculas de olor y partículas de humedad del aire. Esta capacidad lo convierte en un desodorizante y deshumidificador natural muy efectivo.

Para usarlo en la cocina, se recomienda colocar algunos trozos de carbón dentro de un recipiente abierto o una bolsita de tela permeable. Este se ubica en el fondo del cajón o en un rincón donde no moleste pero pueda actuar sobre el aire del espacio.

El carbón activado es aún más efectivo que el vegetal común, aunque ambos funcionan. La diferencia está en que el activado ha sido tratado para aumentar su porosidad y capacidad de absorción.

El carbón debe reemplazarse cada dos o tres semanas en espacios con mucha humedad, o mensualmente en condiciones normales. Una señal de que ya no funciona es cuando los olores vuelven a aparecer.

Alternativas que cumplen funciones similares incluyen el bicarbonato de sodio, la arcilla desecante y los sachets de sílica gel. Cada opción tiene sus ventajas, pero el carbón destaca por ser completamente natural, económico y fácil de conseguir en cualquier ferretería o supermercado.