Mezclar cáscaras de naranja con vinagre: cómo preparar un limpiador casero y para qué sirve.

En la limpieza del hogar, algunos ingredientes cotidianos pueden convertirse en alternativas para mantener las superficies en buenas condiciones.

El vinagre blanco es uno de ellos y, combinado con cáscaras de naranja, permite preparar un limpiador casero con aroma cítrico que requiere pocos pasos y varios días de reposo.

La guía de limpieza del Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Florida (UF/IFAS) incluye esta preparación entre sus propuestas de productos domésticos multiuso.

La receta utiliza elementos que suelen estar presentes en cualquier cocina y permite aprovechar las cáscaras de fruta antes de desecharlas.

Cómo preparar el limpiador casero con cáscaras de naranja y vinagre

La receta del limpiador multiuso requiere solo dos ingredientes y un frasco de aproximadamente un litro de capacidad.

Para prepararla se necesita:

Cáscaras de cuatro naranjas.

Vinagre blanco, en cantidad suficiente para llenar el frasco.

Un frasco limpio con tapa.

Un colador y un pulverizador para guardar el producto una vez listo.

El procedimiento es sencillo:

Colocar las cáscaras de las cuatro naranjas dentro de un frasco limpio. Agregar vinagre blanco hasta llenar el recipiente y cubrir las cáscaras. Cerrar el frasco y dejar reposar la preparación durante aproximadamente una semana. Una vez transcurrido ese tiempo, colar el líquido para retirar los restos de fruta. Pasar el preparado a una botella con atomizador para facilitar su aplicación.

La guía de la Universidad de Florida indica que la mezcla debe permanecer en reposo durante alrededor de siete días antes de utilizarse. De esta manera, se obtiene un líquido con aroma cítrico que puede incorporarse a determinadas tareas de limpieza doméstica.

Cómo preparar el limpiador casero con cáscaras de naranja y vinagre. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Para qué sirve la mezcla de cáscaras de naranja y vinagre

La universidad incluye esta fórmula entre sus alternativas de limpiadores multiuso para el hogar. El vinagre es el ingrediente que aporta la acidez de la preparación, una característica que puede ayudar a remover algunos depósitos minerales y restos de agua dura.

Otra publicación de UF/IFAS sobre alternativas de limpieza doméstica señala que el vinagre blanco puede utilizarse para tratar manchas de óxido y acumulaciones de minerales. La combinación con cáscaras de naranja suma un aroma cítrico al preparado.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la institución no presenta esta receta como un producto desinfectante. Por eso, puede considerarse una alternativa casera para determinadas tareas de limpieza cotidiana, pero no debe reemplazar a un desinfectante cuando sea necesario eliminar microorganismos.

Qué precauciones tener antes de usarlo

Aunque se prepara con ingredientes habituales, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones de seguridad.

La acidez del vinagre puede afectar determinados materiales, por lo que conviene probar el producto primero en una zona pequeña y poco visible antes de aplicarlo sobre una superficie completa.

Además, nunca se debe mezclar vinagre con lavandina o productos que contengan cloro, ya que la combinación puede liberar gases tóxicos y provocar problemas respiratorios.

También es importante identificar correctamente los recipientes que contienen limpiadores caseros, evitar guardarlos en envases que puedan confundirse con botellas de bebidas o alimentos y mantenerlos fuera del alcance de los niños.

De esta manera, las cáscaras de naranja pueden aprovecharse para preparar una alternativa de limpieza doméstica sencilla, siempre que se respeten las indicaciones de uso y las precauciones necesarias.