Cada vez más personas eligen alternativas caseras para la limpieza del hogar. Entra las mezclas más populares, se destaca la combinación de agua oxigenada y jabón blanco, conocida por su eficacia para aclarar y eliminar manchas difíciles.

Una de las situaciones más comunes es la mancha amarilla de sudor en ropa blanca. Frente a esto, la mezcla casera ofrece un resultado rápido y eficaz.

¿Para qué recomiendan mezclar agua oxigenada con jabón blanco?

La mezcla de jabón blanco y agua oxigenada genera una combinación poderosa. El agua oxigenada actúa como agente oxidante suave, mientras que el jabón blanco aporta acción detergente.

Esta combinación ayuda a eliminar manchas de sudor, aclarar amarilleos, quitar restos de desodorante y refrescar prendas delicadas.

¿Cómo preparar la mezcla casera de jabón blanco con agua oxigenada?

La fórmula es sencilla y económica. Para obtener una preparación homogénea y fácil de aplicar, se recomienda mezclar:

2 cucharadas de agua oxigenada (10 volúmenes)

1 cucharadita de jabón blanco rallado

1 chorrito de vinagre blanco (opcional)

Los pasos a seguir son:

Rallar una pequeña cantidad de jabón blanco y colocarlo en un recipiente.

Sumar el agua oxigenada y mezclar hasta integrar.

Agregar el vinagre y mezclar hasta lograr una mezcla homogénea.

Usar la mezcla al momento.

¿Cómo eliminar las manchas de sudor con agua oxigenada y jabón?

La mezcla puede utilizarse en múltiples prendas textiles. Para aplicarla se deben seguir los siguientes pasos:

Extender la prenda sobre una superficie plana.

Aplicar la preparación directamente sobre la mancha.

Dejar actuar entre 10 y 15 minutos.

Frotar suave con un cepillo de cerdas blandas o con los dedos.

Enjuagar con agua fría y lavar como de costumbre.

Secar a la sombra ya que el sol puede fijar manchas o modificar tonos.

Otros usos del jabón blanco

Además de su rol como quitamanchas en textiles, el jabón blanco es un aliado multiuso en el hogar: