Los fertilizantes caseros elaborados con restos de alimentos se volvieron una alternativa popular para quienes buscan cuidar sus plantas de forma económica. Entre los trucos más destacados se encuentra una preparación a base de cáscaras de banana y azúcar, dos ingredientes que pueden aportar nutrientes al suelo.

Este preparado se utiliza como complemento para favorecer el crecimiento de las plantas, estimular la floración y contribuir al desarrollo de raíces más fuertes, especialmente en especies ornamentales, huertas y árboles frutales.

Licuar cáscara de banana con azúcar: para que sirve y por qué recomiendan hacerlo

Conoce más sobre este método casero y cuida las plantas como nunca antes.

¿Qué beneficios aporta la mezcla de cáscara de banana y azúcar?

La cáscara de banana contiene minerales como potasio, fósforo y calcio, nutrientes importantes para el desarrollo de las plantas. El potasio favorece la floración y la formación de frutos, el fósforo contribuye al crecimiento de las raíces y el calcio ayuda a fortalecer los tejidos vegetales.

Por su parte, el azúcar sirve como fuente de alimento para los microorganismos presentes en la tierra. Estos organismos participan en la descomposición de la materia orgánica y contribuyen a mejorar la fertilidad del sustrato.

Cómo preparar fertilizante casero

La elaboración del fertilizante casero es muy sencilla:

Corta en pequeños trozos las cáscaras de dos bananas. Colócalas en la licuadora junto con una cucharada de azúcar y un litro de agua. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Aplica el líquido directamente sobre la tierra, procurando no mojar las hojas de la planta.

Recomendaciones para cuidar el suelo

Para aprovechar al máximo este fertilizante casero, conviene tener en cuenta algunas precauciones: