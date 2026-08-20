El Gobierno de México presentó durante la Mañanera del Pueblo un balance sobre la atención médica brindada por las principales instituciones de seguridad social. El reporte conjunto mostró un incremento en consultas, cirugías y servicios de especialidad durante los primeros siete meses de 2026.

La información alcanza a trabajadores en activo, pensionados y demás derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. El objetivo de estos avances es ampliar la capacidad de atención y reducir los tiempos de espera en hospitales y clínicas de todo el país.

La medida beneficia a millones de trabajadores y pensionados derechohabientes en las 32 entidades federativas.

IMSS e ISSSTE reportaron un aumento en la atención médica

Los resultados fueron presentados por Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica . Al comparar enero-julio de 2022 con el mismo periodo de 2026, el sector público reportó un aumento de 28% en las consultas generales.

En total, se brindaron 101,233,444 consultas generales durante los primeros siete meses del año. Las consultas de especialidad también registraron un crecimiento importante, con 31,718,713 atenciones, mientras que las cirugías llegaron a 1,887,853 procedimientos.

El incremento representa una mayor capacidad de atención para los derechohabientes que utilizan los servicios públicos de salud. La estrategia contempla tanto consultas preventivas como tratamientos especializados e intervenciones quirúrgicas.

IMSS supera el millón de cirugías durante 2026

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo informó que entre enero y julio de 2026 se realizaron 1,140,373 cirugías. La cifra representa un incremento de 36% y fue alcanzada mediante la operación de 1,122 quirófanos distribuidos en 366 hospitales.

El instituto también reportó 19,735,995 consultas de especialidad, un aumento de 37% respecto del periodo utilizado para la comparación. Estas atenciones abarcaron 88 especialidades médicas y se realizaron mediante una red de 7,442 consultorios.

A esto se sumaron 64.9 millones de consultas de medicina familiar en los primeros siete meses del año. De esta manera, el IMSS concentra una parte importante de los avances registrados en la atención médica de sus derechohabientes durante 2026.

ISSSTE también avanza en sus metas para 2026

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también presentó resultados favorables. Martí Batres informó que el organismo realizó 200,341 cirugías hasta julio, equivalentes al 60% de su meta anual y 14% más que las 173,243 realizadas durante el mismo periodo de 2025.

En cuanto a consultas, el ISSSTE contabilizó 15,289,876 atenciones, cifra que representa un avance de 59% frente a su meta anual. El número también supera en 10% el registro de aproximadamente 13.9 millones de consultas alcanzado el año anterior.

Los resultados presentados por ambas instituciones alcanzan a sus respectivos trabajadores, pensionados y demás derechohabientes en las 32 entidades federativas. La noticia, por tanto, está relacionada con una mayor disponibilidad de servicios médicos y no con un nuevo pago o aumento directo en las pensiones.