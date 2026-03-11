El cuidado de jardines y patios suele quedar relegado frente a otras tareas del hogar. Con el paso del tiempo, esa falta de atención se traduce en un deterioro visible: los sustratos pierden nutrientes y las plantas comienzan a mostrar signos de estrés. Ante este escenario, quienes siguen de cerca el mantenimiento de espacios verdes empezaron a destacar una solución sencilla y de muy bajo costo. Lejos de los tratamientos especializados, la recomendación apunta a un producto doméstico de uso habitual: un polvo blanco presente en prácticamente cualquier cocina, que comenzó a ganar protagonismo entre aficionados y expertos como un recurso eficaz para revitalizar macetas y canteros sin grandes esfuerzos. El bicarbonato de sodio es un elemento que se destaca por sus notables propiedades químicas aplicadas a la botánica. Su capacidad para combatir infecciones y estabilizar el entorno lo vuelve un recurso inmejorable a la hora de proteger los jardines. Uno de los efectos más visibles de su aplicación aparece en la mejora del sustrato. No es extraño que, con el tiempo, algunos suelos desarrollen niveles de acidez superiores a los recomendados, lo que limita la capacidad de las raíces para absorber nutrientes. La incorporación de este producto permite corregir el pH de manera rápida y eficiente, generando un entorno más favorable para el crecimiento saludable de las plantas. Su acción protectora también abarca la superficie visible de las plantas. Otro de los aportes menos conocidos, pero sumamente valorados, tiene que ver con la higiene olfativa del espacio exterior. En ocasiones, la acumulación de agua de riego o la descomposición natural de la materia orgánica provocan que la tierra emane aromas fuertes y rancios. Gracias a su probado poder de absorción, el producto logra disipar por completo esos olores molestos. Optar por esta técnica representa, además, una decisión consciente a favor de la ecología doméstica. Sustituir los agroquímicos agresivos por un método inocuo garantiza un entorno seguro para todos los habitantes de la vivienda, incluyendo a las mascotas.