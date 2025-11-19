En esta noticia

Las almohadas son esenciales para un buen descanso, pero también son uno de los objetos que más suciedad acumulan en el hogar.

El contacto diario con la piel, el sudor y los productos capilares provoca manchas amarillas y olores desagradables, sobre todo en verano. Por eso, mantenerlas limpias no solo mejora su aspecto, sino que también reduce bacterias y ácaros.

¿Por qué usar vinagre blanco?

El vinagre blanco es un limpiador natural con alta acidez que elimina manchas orgánicas como sudor y aceites.

Además, tiene propiedades antibacterianas y desinfectantes, lo que lo convierte en una alternativa segura frente a productos químicos agresivos. Su uso regular ayuda a mantener las almohadas frescas y libres de malos olores.

Paso a paso para lavar almohadas con vinagre

  1. Revisa la etiqueta: asegúrate de que las almohadas se puedan lavar en máquina. Las de espuma viscoelástica no son aptas.
  2. Carga la lavadora: coloca dos almohadas para equilibrar el peso.
  3. Añade vinagre blanco: vierte 250 ml en el compartimento del suavizante.
  4. Agrega detergente: usa uno líquido sin perfumes ni colorantes.
  5. Elegí la temperatura: seleccioná la más alta permitida por la etiqueta.
  6. Ciclo de centrifugado: al terminar, activa el centrifugado para quitar humedad.

Si quedan manchas difíciles, repite el proceso.

¿Cómo secarlas sin dañarlas?

Secar bien las almohadas es clave para evitar deformaciones y humedad. Puedes usar la secadora a baja temperatura con bolas de lana para esponjar el relleno. Otra opción es secarlas al aire libre bajo el sol, que actúa como blanqueador natural y desinfecta la tela.

Consejos extra para prolongar la vida útil

  • Lava las almohadas cada tres meses.
  • Usa fundas protectoras para reducir la acumulación de sudor.
  • Evita productos químicos fuertes que dañen el relleno.