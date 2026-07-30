Encontrar una rata o un ratón dentro de la casa puede convertirse en un problema, ya que estos roedores no solo dañan muebles y alimentos, sino que también pueden dejar rastros de suciedad en distintas áreas del hogar. Para ahuyentarlos, es posible implementar un truco casero para mantener afuera del hogar este tipo de plagas.

Además de realizar una limpieza y desinfección profunda, existen algunos olores naturales que ayudan a mantener alejadas a estas plagas y a reducir las posibilidades de que vuelvan a ingresar.

¿Cómo ahuyentar a las ratas y los ratones?

Diversas plantas y aceites esenciales desprenden fragancias intensas que resultan desagradables para los roedores. Aunque estos remedios no los eliminan, sí pueden funcionar como un método preventivo para evitar su presencia.

Lo más recomendable es colocar estas opciones en los puntos por donde se sospecha que ingresan las ratas o los ratones. Si ya se encuentran dentro de la vivienda, estos aromas también pueden contribuir a mantenerlos alejados, aunque su efecto suele ser más gradual.

Menta

La menta es uno de los repelentes naturales más utilizados contra los roedores. Se puede colocar una maceta o un ramo fresco dentro de la casa, o bien aplicar aceite esencial de menta en las zonas de acceso o donde se haya detectado actividad.

Su aroma resulta agradable para las personas, pero suele ser muy intenso para ratas y ratones.

Laurel

Las hojas de laurel también pueden ayudar a mantener alejados a estos animales. Para potenciar su aroma, se recomienda triturarlas y distribuirlas en los lugares donde se sospeche que ingresan o transitan los roedores.

Eucalipto

El eucalipto es otra alternativa natural para repeler ratas y ratones. Una opción consiste en humedecer un algodón o un paño con aceite esencial de eucalipto y colocarlo en las áreas donde se hayan observado estos animales.

Para mantener su eficacia, es importante reemplazar el algodón o el paño cuando se seque, ya que con el tiempo pierde intensidad y deja de desprender el aroma.

Truco casero con menta y laurel para alejar a ratones de la casa

Hay una alternativa recomendable que consiste en quemar algunas hojas secas de laurel junto con unas hojas de menta para que el humo desprenda un aroma intenso. Muchas personas utilizan este método en espacios donde suelen aparecer roedores, ya que se cree que la combinación de estas fragancias resulta desagradable para ratas y ratones .

Sin embargo, su eficacia no está respaldada por evidencia científica concluyente y debe considerarse únicamente como un complemento de otras medidas de prevención, como mantener la vivienda limpia, sellar posibles puntos de acceso y eliminar fuentes de alimento.

Además, al realizar este procedimiento es importante hacerlo con precaución, en un recipiente resistente al calor y en un área ventilada para evitar riesgos de incendio o inhalación de humo.