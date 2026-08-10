Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes una amplia región de Colombia , según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El Gobierno declaró la situación de “desastre” nacional. Hasta el momento se reportan al menos 111 muertos y 87 heridos además de daños severos en varias ciudades del país como Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.

El temblor se sintió a las 7:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 96 kilómetros.

El temblor causó severos daños materiales y dejó varios heridos en la ciudad de Quibdó, la capital más cercana al epicentro, según informó el gobierno colombiano.

El temblor se sintió a las 7:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, situada sobre el Pacífico. EFE

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones”, dijo en X la gobernadora Nubia Carolina Córdoba .

“Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, agregó la funcionaria.

Pacientes evacuados de la Clínica Farallones tras el terremoto de magnitud 7,4 esperan en una calle este lunes, en Cali. EFE

En una rueda de prensa posterior, desde el Puesto de Mando Unificado, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó:

111 fallecidos

87 heridos

37 viviendas destruidas

61 edificios colapsados

18 centros de salud averiados

18 vías afectadas

1 aeropuerto afectado

La magnitud del terremoto en Colombia: al menos 111 muertos, destrozos y decenas de heridos

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una inicialmente magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros. Sin embargo, luego actualizó la cifra a 7,4.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud.

El sismo también provocó el colapso de la cúpula y el desprendimiento de la figura de Cristo en la Catedral de Manizales. EFE/ John Jairo Bonilla

“Informamos la ocurrencia hoy a las 7:34 de la mañana de un sismo de magnitud 7,4 con profundidad de 88 kilómetros. Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos; particularmente el 23 de noviembre de 1979, hubo un sismo de magnitud 7.2. Tenemos dos réplicas, una de 2.8 y otra de 4.8 que se sintió recientemente”, explicó Julio Fierro Morales, director general del Servicio Geológico Colombiano.

El balance asciende a 111 personas fallecidas en Colombia. Las cifras continúan sujetas a actualización debido a las operaciones de búsqueda, rescate y verificación.

Personas salen de los escombros de un edificio colapsado por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió esta mañana el país, este lunes en Cali.

El Gobierno declaró la situación de desastre nacional ante la magnitud de la emergencia y las graves afectaciones humanas y de infraestructura ocasionadas por el sismo.

El reporte identifica a Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia como las cinco capitales en situación crítica, con fallecidos, personas heridas y atrapadas, edificaciones colapsadas y afectaciones en aeropuertos, hospitales, servicios públicos y sistemas de transporte.

Terremoto en Colombia: las ciudades afectadas

Los primeros reportes señalan afectaciones en nueve municipios de Chocó, ocho de Caldas, dos del Valle del Cauca y dos de Risaralda, además de varios municipios del Quindío

El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país . En muchas de ellas se registraron daños materiales.

Según la agencia Reuters, en Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

Fotografía que muestra un vehículo afectado tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia). Ernesto Guzmán

“Hay muchos edificios agrietados”, dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , señaló que, de momento, “no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”.

El operativo del gobierno tras el terromoto

El Gobierno colombiano declaró la situación de desastre ante la escala de las afectaciones, lo que permitirá fortalecer la movilización y coordinación extraordinaria de capacidades institucionales para atender la emergencia.

La prioridad inmediata continúa siendo la búsqueda y rescate de personas atrapadas, la atención de heridos, la evaluación de estructuras y el restablecimiento de servicios esenciales.

Los ministros de Vivienda e Interior y del director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), está atendiendo directamente la situación.

Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, este lunes en Cali. EFE

“Hemos estado en comunicación con los gobernadores y alcaldes de los departamentos y municipios más afectados. Se activaron cuatro grupos USAR de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate”, señaló el ministro del Interior, Rodrigo Lara.

El ministro agregó que Bogotá puso a disposición maquinaria y equipos especializados de rescate, mientras que Antioquia ofreció aeronaves para apoyar las operaciones en las zonas que lo requieran.

Las autoridades territoriales avanzan en la verificación de las condiciones de las comunidades, viviendas e infraestructura para establecer las afectaciones y determinar las necesidades prioritarias de atención.