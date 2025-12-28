Por qué hay que poner hojas de menta en la entrada de la casa y para qué sirve

La entrada de la casa suele ser la zona más transitada y, al mismo tiempo, la más olvidada en limpieza y armonización. Este espacio acumula polvo, humedad y olores sin que lo notemos, lo que afecta la sensación de orden y bienestar.

Expertos en organización y Feng Shui recomiendan un truco simple y económico para mejorar el ambiente: poner menta fresca cerca de la puerta.

¿Por qué la menta es clave para la entrada?

La menta no solo aporta aroma agradable. Sus hojas liberan compuestos naturales como mentol y eucaliptol, que neutralizan olores y generan frescura.

Además, estudios publicados en Journal of Essential Oil Research confirman que sus aceites esenciales tienen propiedades antimicrobianas y antifúngicas, lo que ayuda a reducir bacterias y hongos en espacios cerrados.

Desde el Feng Shui, la menta se considera una planta que limpia energías estancadas y atrae vitalidad. Colocarla en la entrada actúa como un “filtro energético” que bloquea vibraciones negativas y favorece la circulación de buena energía hacia el interior.

Beneficios de usar menta en la entrada

Purifica el aire y aporta frescura.

Actúa como repelente natural contra insectos.

Reduce bacterias y hongos en zonas húmedas.

Mejora la energía del hogar según el Feng Shui.

Decora con un toque verde que transmite orden y vida.

¿Cómo colocar la menta para potenciar su efecto?

Los especialistas aconsejan usar menta fresca para mayor aroma, aunque la seca dura más tiempo. Algunas ideas para ubicarla:

En un vaso o florero pequeño cerca de la puerta.

En un cuenco decorativo sobre el mueble de entrada.

Atada en un ramillete detrás de la puerta para reforzar el efecto energético.

En entradas amplias, colocar un ramo a cada lado.

Paso a paso para aplicar el truco

Elige menta fresca o seca. Forma un ramito o usa entre 5 y 10 hojas. Colócala en un recipiente limpio y estético. Ubícala cerca de la puerta o sobre el mueble de entrada. Cambia las hojas cuando pierdan aroma o se oscurezcan.

Por qué hay que poner hojas de menta en la entrada de la casa y para qué sirve

Para potenciar la armonización, se puede acompañar con un sahumerio o una piedra protectora.

Cada cuánto se debe renovar la menta

En ambientes húmedos, la menta fresca dura entre 5 y 7 días. En lugares secos, hasta dos semanas. Si es seca, puede mantenerse entre 10 y 15 días. Renovarla con frecuencia asegura aroma perceptible y efecto purificador constante.