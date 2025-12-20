Es costumbre pasar la cena de Nochebuena al aire libre debido a las altas temperaturas y las reuniones familiares numerosas. Sin embargo, la gran pregunta es cómo estará el clima para recibir la Navidad y si debemos colocar la mesa adentro o afuera de casa.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que hay provincias que pasarán la noche del 24 de diciembre y madrugada del 25 con lluvias y tormentas.

¿Mesa adentro o afuera? Cómo estará el clima para Nochebuena en cada provincia. Foto: SMN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): parcialmente nublado durante el día y nublado por la noche. Máxima de 33° C y mínimas de 22°.

Buenos Aires: parcialmente nublado durante el día y nublado por la noche. Máximas de 33° C y mínimas de 18°.

Catamarca: lluvias en la zona de Tinogasta, Andalgalá y Belén, no así en San Fernando del Valle de Catamarca. Máximas de 34° C y mínimas de 18°.

Chaco: tormentas aisladas por la mañana en Resistencia y una noche nublada. Máximas de 31° C y mínimas de 23°.

Chubut: algo nublado durante todo el día en la provincia, aunque no se esperan lluvias. Máximas de 25° C y mínimas de 15°.

Córdoba: presencia de nubes en toda la provincia, mayormente en el sur, aunque no se esperan precipitaciones. Máximas de 34° C y mínimas de 21°.

Corrientes: lluvias por la mañana en la capital, aunque habrá un alivio antes del anochecer. Máximas de 31° y mínimas de 23°.

Entre Ríos: tormentas aisladas por la mañana en Paraná, pero se terminarán antes de la noche. Máximas de 31° C y mínimas de 21°.

Formosa: tormentas aisladas durante todo el día, por lo que sería una cena bajo techo. Máximas de 30° y mínimas de 24°.

Jujuy: a la noche, lluvias en San Salvador de Jujuy, Humahuaca y la Quiaca. Máximas de 29° y mínimas de 16°.

La Pampa: se espera buen clima durante todo el día en la provincia, con máximas de 33° y mínimas de 21°.

La Rioja: algo nublado durante todo el día en la jurisdicción, aunque no se esperan lluvias por la noche. Sí habrá tormentas para la madrugada del 25. Máximas de 33° y mínimas de 21°.

Mendoza: algo nublado durante toda la jornada, aunque sin lluvias. Máximas de 31° C y mínimas de 22°.

Misiones: tras días de lluvias, Posadas tendrá un alivio de las precipitaciones para el 24. Máximas de 30° y mínimas de 22°.

Neuquén: algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias. Máximas de 31° C y mínimas de 15°.

Río Negro: algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias. Máximas de 26° C y mínimas de 14°.

Salta: tormentas aisladas por la noche y durante todo el 25 en la capital y Cachi. Máximas de 29° y mínimas de 17°.

San Juan: algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias. Máximas de 32° y mínimas de 22°.

San Luis: noche lluviosa con chaparrones en la capital y alrededores. Máximas de 31° y mínimas de 23°.

Santa Cruz: algo nublado pero sin lluvias. Máximas de 12° y mínimas de 7°.

Santa Fe: algo nublado pero sin lluvias en toda la provincia. Máximas de 35° C y mínimas de 22°.

Santiago del Estero: mayormente nublado durante la noche, aunque baja probabilidad de tormentas. Máximas de 35° C y mínimas de 23°.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: lluvias aisladas en Ushuaia durante todo el 24 y madrugada del 25. Máximas de 10° y mínimas de 4°.