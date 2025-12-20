En esta noticia
Es costumbre pasar la cena de Nochebuena al aire libre debido a las altas temperaturas y las reuniones familiares numerosas. Sin embargo, la gran pregunta es cómo estará el clima para recibir la Navidad y si debemos colocar la mesa adentro o afuera de casa.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que hay provincias que pasarán la noche del 24 de diciembre y madrugada del 25 con lluvias y tormentas.
Clima para el 24 de diciembre: provincia por provincia
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): parcialmente nublado durante el día y nublado por la noche. Máxima de 33° C y mínimas de 22°.
- Buenos Aires: parcialmente nublado durante el día y nublado por la noche. Máximas de 33° C y mínimas de 18°.
- Catamarca: lluvias en la zona de Tinogasta, Andalgalá y Belén, no así en San Fernando del Valle de Catamarca. Máximas de 34° C y mínimas de 18°.
- Chaco: tormentas aisladas por la mañana en Resistencia y una noche nublada. Máximas de 31° C y mínimas de 23°.
- Chubut: algo nublado durante todo el día en la provincia, aunque no se esperan lluvias. Máximas de 25° C y mínimas de 15°.
- Córdoba: presencia de nubes en toda la provincia, mayormente en el sur, aunque no se esperan precipitaciones. Máximas de 34° C y mínimas de 21°.
- Corrientes: lluvias por la mañana en la capital, aunque habrá un alivio antes del anochecer. Máximas de 31° y mínimas de 23°.
- Entre Ríos: tormentas aisladas por la mañana en Paraná, pero se terminarán antes de la noche. Máximas de 31° C y mínimas de 21°.
- Formosa: tormentas aisladas durante todo el día, por lo que sería una cena bajo techo. Máximas de 30° y mínimas de 24°.
- Jujuy: a la noche, lluvias en San Salvador de Jujuy, Humahuaca y la Quiaca. Máximas de 29° y mínimas de 16°.
- La Pampa: se espera buen clima durante todo el día en la provincia, con máximas de 33° y mínimas de 21°.
- La Rioja: algo nublado durante todo el día en la jurisdicción, aunque no se esperan lluvias por la noche. Sí habrá tormentas para la madrugada del 25. Máximas de 33° y mínimas de 21°.
- Mendoza: algo nublado durante toda la jornada, aunque sin lluvias. Máximas de 31° C y mínimas de 22°.
- Misiones: tras días de lluvias, Posadas tendrá un alivio de las precipitaciones para el 24. Máximas de 30° y mínimas de 22°.
- Neuquén: algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias. Máximas de 31° C y mínimas de 15°.
- Río Negro: algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias. Máximas de 26° C y mínimas de 14°.
- Salta: tormentas aisladas por la noche y durante todo el 25 en la capital y Cachi. Máximas de 29° y mínimas de 17°.
- San Juan: algo nublado durante todo el día, pero no se esperan lluvias. Máximas de 32° y mínimas de 22°.
- San Luis: noche lluviosa con chaparrones en la capital y alrededores. Máximas de 31° y mínimas de 23°.
- Santa Cruz: algo nublado pero sin lluvias. Máximas de 12° y mínimas de 7°.
- Santa Fe: algo nublado pero sin lluvias en toda la provincia. Máximas de 35° C y mínimas de 22°.
- Santiago del Estero: mayormente nublado durante la noche, aunque baja probabilidad de tormentas. Máximas de 35° C y mínimas de 23°.
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: lluvias aisladas en Ushuaia durante todo el 24 y madrugada del 25. Máximas de 10° y mínimas de 4°.
- Tucumán: mayormente nublado por la noche, con lluvias para la madrugada del 25. Máximas de 35° y mínimas de 23°.
Recomendaciones del SMN por lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.