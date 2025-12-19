Los productos típicos de la mesa navideña. (Foto: Pixabay).

En Argentina es una tradición: lo que sobró de la cena de Nochebuena se vuelve a poner sobre la mesa al día siguiente. El problema es que no todos los alimentos navideños son seguros después de 12 horas, incluso cuando pasaron la noche en la heladera.

Con el calor del verano y las largas sobremesas, muchas preparaciones quedan expuestas a condiciones ideales para el crecimiento de bacterias. Y hay un dato clave que suele pasarse por alto: el frío no revierte un alimento que ya se contaminó.

Uno por uno, los alimentos que NO deberías comer después de 12 horas

1. Preparaciones con huevo crudo o mayonesa casera

Ensalada rusa, huevos rellenos, mayonesa o alioli hechos en casa.

Aunque estén refrigerados, estos platos son de alto riesgo sanitario. El huevo crudo o mal cocido puede contener Salmonella, una bacteria que no siempre altera el olor ni el sabor del alimento.

Si la mayonesa es casera o el huevo no está completamente cocido, no es seguro consumirlo al día siguiente.

2. Arroz y pastas cocidas

Ensaladas de arroz, arroz blanco, fideos simples o con salsa.

Son una de las causas más frecuentes de intoxicación alimentaria. El arroz y las pastas pueden desarrollar Bacillus cereus, una bacteria cuya toxina no se elimina al recalentar.

Aunque hayan estado en la heladera, conviene descartarlos si no se enfriaron y guardaron de inmediato.

3. Pescados y mariscos

Pescado frío, mariscos, sushi.

Incluso bien refrigerados, los pescados se deterioran rápido y pueden generar toxinas peligrosas.

No se recomienda consumirlos después de 12–24 horas.

4. Postres con crema o rellenos lácteos

Tiramisú tradicional, tortas rellenas con crema, postres con chantilly.

Las cremas favorecen el crecimiento bacteriano, sobre todo si el postre estuvo varias horas fuera de la heladera antes de guardarse. Es mejor no consumirlos al día siguiente.

Alimentos que pueden consumirse SOLO si se conservaron correctamente

Carnes cocidas

Asado, pollo, cerdo, vitel toné (sin mayonesa casera).

Son relativamente seguras si:

Se refrigeraron dentro de las dos horas posteriores a la comida,

Se guardaron en recipientes cerrados

Se consumen dentro de las 24–48 horas.

Si se recalientan, deben alcanzar temperatura alta en toda la pieza.

Fuente: Archivo

Ensaladas sin huevo ni mayonesa

Verduras cocidas, papas hervidas simples, legumbres.

Pueden consumirse con precaución, siempre revisando olor, textura y aspecto.

Panes y postres secos

Pan dulce, budines, turrones, garrapiñadas.

Son los alimentos más seguros de la mesa navideña, incluso fuera de la heladera.

Ante la duda, tirar es más seguro que lamentar. Las intoxicaciones alimentarias post Navidad son frecuentes, pero en la mayoría de los casos, evitables.