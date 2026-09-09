Hacer las compras online puede demandar más tiempo del esperado, sobre todo cuando cuesta encontrar productos o recordar artículos que forman parte de la lista habitual. Para simplificar esa experiencia, COTO incorporó nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que buscan agilizar la búsqueda de productos y ofrecer recomendaciones personalizadas.

La principal novedad es un buscador inteligente que permite realizar consultas mediante lenguaje natural. De esta manera, los usuarios ya no necesitan escribir palabras clave exactas para encontrar lo que buscan. En cambio, pueden expresarse de forma más natural a través de frases completas y recibir resultados acordes a sus necesidades.

Cómo funciona el nuevo buscador con inteligencia artificial de COTO

La herramienta analiza cada consulta e interpreta el contexto para mostrar productos relevantes de manera rápida. Gracias a esta tecnología, los clientes encuentran con mayor facilidad los artículos que necesitan y reducen el tiempo que destinan a recorrer categorías o revisar resultados poco precisos.

Además, el sistema toma en cuenta el historial de compras y los hábitos de consumo de cada usuario. Así, cuando una persona realiza una búsqueda, la plataforma prioriza productos que suele adquirir con frecuencia y genera una experiencia más personalizada.

El sistema toma en cuenta el historial de compras y los hábitos de consumo de cada usuario.

Compras más rápidas y recomendaciones personalizadas

Uno de los objetivos de esta innovación consiste en reducir los olvidos durante el proceso de compra. A partir del análisis de compras anteriores, COTO puede sugerir productos que forman parte de los consumos habituales del cliente, lo que facilita completar la lista antes de finalizar el pedido.

Esta funcionalidad transforma una tarea cotidiana en un proceso más práctico, fácil y eficiente. En lugar de depender únicamente de la memoria, los usuarios reciben recomendaciones que los ayudan a identificar artículos esenciales y a realizar compras más completas.

GlorIA, la asistente virtual que ayuda a planificar las compras

Entre las herramientas incorporadas también se destaca GlorIA, la asistente virtual de COTO. A través de un chat, los clientes pueden consultar recetas y obtener de forma inmediata el listado de ingredientes necesarios para prepararlas.

La plataforma permite agregar esos productos directamente al carrito, lo que simplifica la organización de las compras. Además, GlorIA brinda información sobre promociones, ofertas y sucursales, todo desde una misma conversación.

Más herramientas para mejorar la experiencia de compra

La propuesta tecnológica de www.coto.com.ar incluye otras funciones orientadas a simplificar la toma de decisiones. Entre ellas aparece una calculadora de frigorías que ayuda a elegir equipos de climatización según las características de cada ambiente.

La plataforma también incorpora un comparador de televisores que permite analizar distintas opciones antes de concretar una compra. De este modo, los usuarios acceden a información útil para evaluar productos y encontrar la alternativa que mejor se adapta a sus necesidades.

Con estas incorporaciones, COTO apuesta por una experiencia de compra online más intuitiva, personalizada y eficiente. La integración de inteligencia artificial y herramientas de asistencia busca optimizar cada etapa del proceso, desde la búsqueda de productos hasta la elección final, con el objetivo de ofrecer una navegación más simple y dinámica para los consumidores.