COTO lanzó un nuevo buscador con inteligencia artificial que transforma la experiencia de compra online. Este innovador sistema se destaca por su capacidad de entender consultas formuladas en lenguaje cotidiano, permitiendo a los usuarios buscar productos de manera intuitiva y eficiente. A través de esta herramienta, la búsqueda se torna más fluida, adaptándose a las necesidades y el contexto de cada usuario.

El nuevo buscador de COTO cambia las reglas del juego en el ecommerce al interpretar de manera efectiva lo que los usuarios realmente necesitan. Ya no es necesario recordar las palabras clave específicas o navegar por extensas categorías; en su lugar, los consumidores pueden ingresar frases como “quiero hacer una ensalada” y el buscador les sugerirá ingredientes y productos relevantes a su consulta. Esto mejora significativamente la localización de productos, haciendo que la experiencia de compra sea más sencilla y directa.

Cómo funciona el buscador inteligente de COTO

El buscador con inteligencia artificial utiliza algoritmos avanzados para descomponer las consultas en lenguaje natural y proporcionar resultados relacionados. Gracias a su programación, la herramienta es capaz de manejar variaciones en el lenguaje, entendiendo sinónimos y contextos específicos de una búsqueda. Además, este buscador inteligente toma en cuenta las preferencias y compras anteriores del usuario, optimizando así las sugerencias personalizadas en función de sus intereses.

Esta tecnología tiene un impacto directo en el ecommerce, ya que aborda problemas comunes que enfrentan los compradores online, como la frustración al no encontrar productos específicos. Al interpretar las necesidades expresadas de manera más natural, COTO busca facilitar la navegación y mejorar la satisfacción del consumidor, creando un entorno de compras más amigable y accesible.

Este buscador inteligente toma en cuenta las preferencias y compras anteriores del usuario.

Integrando esta funcionalidad, COTO también presenta a GlorIA, su asistente virtual que complementa el buscador. Por ejemplo, un usuario podría solicitar una receta a través de GlorIA y recibir instantáneamente la lista de productos necesarios, con la opción de agregarlos al carrito de compras. Asimismo, la asistente puede ofrecer información sobre promociones bancarias o localizaciones de sucursales, lo que añade un valor significativo a la experiencia del cliente.

Otras herramientas de COTO que mejoran la experiencia de compra

Además del buscador inteligente y GlorIA, COTO implementó otras herramientas que enriquecen su plataforma. Las recomendaciones personalizadas, una calculadora de frigorías y un comparador de televisores son solo algunas de las funcionalidades que hacen que la experiencia de compra sea más completa. Estas características no solo permiten a los consumidores tomar decisiones más informadas, sino que también fomentan una relación más estrecha con la marca.

Lo que distingue a COTO de otros ecommerce es su enfoque en entender y anticipar las necesidades del cliente. Este tipo de innovación tecnológica representa un cambio notable en el retail, donde las experiencias de compra se vuelven más centradas en el usuario. El futuro del ecommerce implica no solo vender productos, sino también ofrecer soluciones eficaces y personalizadas a través de herramientas que realmente “escuchen y entiendan” a los consumidores.

En conclusión, el nuevo buscador con inteligencia artificial de www.coto.com.ar no solo facilita la búsqueda de productos, sino que redefine la forma en que los consumidores interactúan con la plataforma. Al priorizar el lenguaje cotidiano, esta herramienta mejora la eficiencia de las compras online, permitiendo a los usuarios expresar sus necesidades de manera más sencilla y efectiva.

Con la incorporación de GlorIA y otras herramientas útiles, COTO continúa su camino hacia la innovación en el ámbito del ecommerce, asegurando que la experiencia de compra sea cada vez más adaptativa y centrada en el cliente.