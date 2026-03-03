La forma actual del mundo no es permanente. Los continentes se desplazan, colisionan y se separan en ciclos que abarcan cientos de millones de años. Lo que hoy aparece fijo en el mapa es apenas una etapa dentro de un proceso geológico mucho más amplio. Según los modelos científicos más recientes, la Tierra ya inició una nueva fase que podría culminar en la formación de otro supercontinente. Aunque el fenómeno es imperceptible a escala humana, la dinámica interna del planeta indica que las masas continentales vuelven a dirigirse lentamente hacia una futura reunificación total. La explicación está en la tectónica de placas. Las placas que conforman la corteza terrestre se mueven apenas unos centímetros por año, pero ese ritmo sostenido modifica océanos, levanta cordilleras y redefine continentes. Hace aproximadamente 300 millones de años, casi toda la superficie emergida estaba unida en Pangea. Con el paso del tiempo, ese bloque colosal se fragmentó hasta dar lugar a la distribución actual. Sin embargo, los geólogos coinciden en que ese evento no fue excepcional, sino parte de un patrón repetido conocido como “ciclo de supercontinentes”. La Tierra alterna periodos de dispersión continental con fases de reunificación. Hoy estaríamos entrando nuevamente en una etapa de convergencia. Predecir cómo será el próximo supercontinente implica proyectar la evolución de océanos, zonas de subducción y corrientes del manto terrestre. No existe una única hipótesis, sino al menos cuatro configuraciones plausibles. Uno de los modelos más consistentes —publicado en Geological Magazine— sugiere que el océano Pacífico continuará reduciéndose mientras el Atlántico seguirá expandiéndose. En ese caso, los continentes terminarían reuniéndose en el lado opuesto al de la antigua Pangea, generando un nuevo bloque que transformaría por completo la circulación oceánica. Otro escenario plantea que el Atlántico podría frenar su expansión y comenzar a cerrarse, acercando nuevamente a América con Europa y África. El resultado sería un supercontinente compacto rodeado por un gran océano global. Una tercera hipótesis ubica la futura masa continental en latitudes altas del hemisferio norte, concentrando tierras emergidas cerca del Ártico tras el cierre de ese océano. El cuarto modelo propone una reconfiguración aún más radical: el cierre simultáneo del Atlántico y el Pacífico mientras se abren nuevas cuencas en otras regiones del planeta, dando lugar a un mapa completamente distinto a cualquier configuración anterior. Más allá de la forma del mapa, la unificación continental tendría consecuencias profundas en el clima global. Los supercontinentes reducen la influencia moderadora de los océanos, lo que favorece contrastes térmicos más marcados en el interior de las grandes masas terrestres. Regiones alejadas del mar experimentarían veranos más intensos, inviernos más rigurosos y patrones de lluvia diferentes a los actuales. La circulación oceánica también cambiaría, afectando la distribución del calor a escala planetaria. La reorganización continental no provoca extinciones por sí misma, pero sí altera ecosistemas enteros. Cuando las tierras se unen, desaparecen barreras naturales que mantenían especies aisladas, lo que incrementa la competencia biológica. A esto se suman variaciones en el nivel del mar, cambios en los ciclos de nutrientes y episodios de intensa actividad volcánica asociados a la dinámica interna del planeta. En distintos momentos del pasado geológico, estas transiciones coincidieron con periodos de fuerte estrés ambiental. No siempre derivaron en extinciones masivas, pero sí en transformaciones profundas de la biodiversidad. Los científicos advierten que hablar de futuras crisis no implica una amenaza inmediata, sino la constatación de que estos patrones ya ocurrieron antes en la historia profunda de la Tierra.