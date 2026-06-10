La NASA le puso fecha al fin del mundo: “Descubrimos que la desoxigenación es inevitable”

La búsqueda de respuestas sobre el destino final de nuestro planeta ha dado un giro definitivo gracias a la ciencia. Un trascendental estudio publicado en la prestigiosa revista Nature Geoscience —y vinculado a investigaciones de astrobiología asociadas con la NASA— ha determinado que la atmósfera rica en oxígeno de la Tierra tiene los días contados.

Con una contundente conclusión, los expertos advierten que el colapso de nuestros sistemas respirables ocurrirá de manera súbita en el futuro lejano. “Descubrimos que la desoxigenación es inevitable”, sentenciaron los investigadores responsables del hallazgo.

La NASA le puso fecha al fin del mundo: “Descubrimos que la desoxigenación es inevitable” Freepik

La fecha exacta del fin del oxígeno en la Tierra

Para determinar el tiempo de vida restante de nuestra atmósfera, los científicos Kazumi Ozaki (profesor de la Universidad de Toho en Japón) y Christopher T. Reinhard (del Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos) desarrollaron un modelo avanzado que combina biogeoquímica y clima.

Bajo un enfoque estocástico, este sistema simuló la evolución de la Tierra variando parámetros en más de 400.000 ocasiones.

El resultado de las proyecciones fue unánime: la atmósfera altamente oxigenada de la Tierra persistirá únicamente durante 1000 millones de años más (con una media estimada de 1.08 ± 0.14 mil millones de años).

Tras cumplirse este plazo, el oxígeno molecular (O₂) atmosférico sufrirá una caída libre y catastrófica, descendiendo a niveles inferiores al 1% de la concentración que poseemos en la actualidad.

¿Por qué será el fin de la humanidad, según la NASA?

Contrario a lo que sugieren los escenarios habituales de la ciencia ficción, este “fin del mundo” no será provocado por el impacto de un asteroide ni de forma directa por la actividad humana, sino por una consecuencia natural e irreversible de la evolución estelar.

A medida que nuestro Sol envejezca, se volverá significativamente más brillante y caliente, incrementando de manera constante los flujos solares que recibe nuestro planeta.

La NASA le puso fecha al fin del mundo: “Descubrimos que la desoxigenación es inevitable” Shutterstock

Este incremento de la radiación alterará drásticamente el ciclo planetario de carbonato-silicato. Como consecuencia directa, el dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera comenzará a disminuir de forma severa.

A continuación, llegará un punto crítico en el que los niveles de CO₂ serán tan escasos que las plantas vasculares terrestres serán incapaces de realizar la fotosíntesis. Al extinguirse en masa la vegetación y los organismos fotosintéticos, se romperá de manera definitiva el ciclo global de producción de oxígeno.

¿Cómo será la Tierra de acuerdo a los científicos?

La investigación aclara que este evento de desoxigenación extrema se desencadenará mucho antes de que se inicien las condiciones extremas de efecto invernadero húmedo en el sistema climático o acontezca la pérdida masiva de agua superficial en la atmósfera.

Cuando ocurra este colapso, el planeta experimentará un retroceso de miles de millones de años, regresando a un estado anóxico muy similar al de la Tierra arcaica (hace unos 2500 millones de años, previo al Gran Evento de Oxidación).

Esta nueva atmósfera letal carecerá por completo de capa de ozono —dejando la superficie expuesta a niveles extremos de radiación ultravioleta— y presentará bajísimos niveles de CO₂.

En contraste, los niveles de metano (CH₄) se dispararán de forma alarmante, llegando a ser hasta 10.000 veces mayores que los que registramos hoy en día. La Tierra volverá a ser un mundo exclusivo para formas de vida anaeróbicas.