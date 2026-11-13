Más de 300 estudiantes de cinco escuelas secundarias de San Justo, Santa Fe, lograron recuperar casi 11 toneladas de residuos en apenas tres meses y convertir parte de ese material en nuevos productos para sus establecimientos educativos.

La iniciativa combinó conciencia ambiental, participación comunitaria y reciclaje, con un resultado de 15 bancos fabricados con plástico reciclado.

El proyecto, denominado “Las Escuelas Separan”, permitió recolectar exactamente 10.914,85 kilos de residuos secos durante un programa que involucró a estudiantes, docentes, directivos y familias.

Cómo fue el proyecto que permitió recuperar casi 11 toneladas de residuos en tres meses

La iniciativa estuvo destinada a las promociones del último año de cinco escuelas secundarias de San Justo. El objetivo fue trasladar la separación de residuos desde las aulas hacia la vida cotidiana y conseguir que los estudiantes incorporaran prácticas sustentables tanto en sus hogares como en sus instituciones.

La iniciativa reunió a más de 300 alumnos de cinco escuelas de San Justo, Santa Fe, que recolectaron 10.914 kilos de residuos secos en tres meses. Municipalidad de San Justo

Durante los tres meses que duró la propuesta, los alumnos compitieron para reunir la mayor cantidad posible de materiales recuperables . La participación también involucró a sus familias, que colaboraron con la separación y recolección de residuos secos.

La Escuela Técnica obtuvo el primer puesto, con 5.411,05 kilos recuperados, prácticamente la mitad del total reunido por las cinco instituciones. Como reconocimiento, recibió un premio de $3 millones, aportado por la empresa de maquinaria agrícola Hijos de Luis Zuqueli.

De los residuos al mobiliario escolar: cómo fabricaron 15 bancos con plástico reciclado

Uno de los resultados más destacados del proyecto fue el destino que tuvieron los materiales recolectados.

Después de la campaña, los residuos secos fueron trasladados a la planta de tratamiento de San Justo, donde la cooperativa Eco Res se encargó de clasificarlos y comercializarlos.

Parte del plástico recuperado se convirtió en 15 bancos que fueron entregados a las instituciones participantes. Municipalidad de San Justo

Pero parte de los residuos tuvo un recorrido diferente: el plástico recuperado fue enviado a la Fábrica de Ladrillos y Productos de Economía Circular La Cava, donde se transformó en bancos de madera plástica.

El resultado fueron 15 unidades que posteriormente regresaron a las instituciones educativas participantes. Cada una de las cinco escuelas recibió tres bancos , fabricados a partir de materiales que los propios estudiantes habían separado y recolectado.

De esta manera, el proyecto consiguió cerrar un circuito de recuperación y reutilización: aquello que inicialmente podía terminar como basura volvió a las escuelas convertido en un producto útil para sus comunidades educativas.