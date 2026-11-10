Colocar una botella de plástico llena de agua en el techo de una vivienda es un truco económico que se utiliza en distintos países para aprovechar la luz natural.

El método, conocido como lámpara de Moser, surgió en Brasil y luego se extendió a comunidades de más de 30 países. Su funcionamiento aprovecha la refracción de la luz solar a través del agua para distribuir la claridad en el interior de las viviendas.

¿En qué consiste colocar una botella de plástico llena de agua en el techo?

Colocar una botella de plástico transparente llena de agua en el techo de una vivienda es una técnica de iluminación natural. Su objetivo es aprovechar los rayos del sol para iluminar habitaciones oscuras durante el día, sin necesidad de utilizar electricidad.

El sistema consiste en instalar una botella PET, generalmente de dos litros, a través de una abertura en el techo. Una parte del recipiente queda expuesta al exterior para recibir la luz solar, mientras que la otra sobresale hacia el interior de la vivienda.

Cuando los rayos solares atraviesan la botella, el agua modifica su trayectoria y permite distribuir la luz en distintas direcciones dentro de la habitación. Para conservar la transparencia del agua, se puede agregar una pequeña cantidad de cloro, que ayuda a evitar la proliferación de algas y microorganismos.

Colocar una botella de plástico llena de agua en el techo de una vivienda es un truco económico que se utiliza en distintos países para aprovechar la luz natural. Chat GPT / El Cronista USA

¿Cuál es el origen del truco de colocar una botella de plástico llena de agua en el techo?

La técnica fue desarrollada a comienzos de los años 2000 por Alfredo Moser, un mecánico brasileño de la ciudad de Uberaba, en el estado de Minas Gerais.

La idea surgió en un contexto de dificultades en el suministro eléctrico de Brasil. Ante los cortes de luz y la necesidad de iluminar ambientes durante el día, Moser buscó una alternativa económica que no dependiera de la conexión a la red eléctrica.

La iniciativa adquirió mayor alcance internacional en 2011, cuando la organización MyShelter Foundation llevó la idea a Filipinas mediante el programa Liter of Light. Durante sus primeros 20 meses, se implementó en más de 150.000 hogares filipinos y alcanzó aproximadamente 350.000 viviendas distribuidas en 15 países . Con el paso del tiempo, se extendió a más de 30 naciones.

¿Cuáles son los beneficios de colocar una botella de plástico con agua en el techo?

La lámpara de Moser ofrece una alternativa de iluminación económica para viviendas y espacios de trabajo que tienen dificultades para aprovechar la luz natural.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Reduce el consumo de electricidad: permite iluminar habitaciones durante las horas de sol sin encender bombillas eléctricas.

Tiene un costo de instalación bajo: utiliza materiales accesibles, como una botella PET transparente y agua, sin necesidad de componentes electrónicos.

Reutiliza materiales plásticos: aprovecha botellas que de otro modo podrían convertirse en residuos.

Mejora la iluminación de espacios oscuros: puede utilizarse en habitaciones sin ventanas suficientes, almacenes, pasillos interiores y pequeños talleres.

No necesita conexión eléctrica: funciona directamente con la luz solar, por lo que puede resultar útil en comunidades con acceso limitado o irregular a la electricidad.