Con materiales sostenibles, TETO Brasil impulsa viviendas dignas y ecológicas para familias que habitan en zonas de alta vulnerabilidad.

Una abuela de 45 años, madre de 9 hijos y con 12 nietos, participó en la construcción de una vivienda sustentable que se levantó en apenas 15 horas. Se trata de Rejane Alves de Souza, quien recibió una casa hecha con bloques de plástico reciclado en el estado brasileño de São Paulo.

El proyecto fue impulsado por TETO Brasil, una ONG que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad y que desarrolló esta iniciativa junto con empresas especializadas en materiales y soluciones ambientales.

La abuela de 45 años participó en la construcción de su casa

La vivienda de Rejane formó parte del proyecto Moradia Semente Eco Sustentável en julio de 2023, una iniciativa de TETO Brasil que busca ofrecer alternativas habitacionales más seguras y sustentables a familias que viven en condiciones precarias.

La mujer participó en la construcción de su nuevo hogar en la comunidad Porto de Areia, en Carapicuíba, junto con integrantes de la organización y voluntarios.

Rejane había llegado a esta zona después de perder su empleo debido a una artrosis en la zona lumbar. También había atravesado un cáncer. “No sé qué es la depresión y no quiero saberlo”, aseguró la abuela, según recogió la organización en su publicación.

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La construcción se terminó en 15 horas gracias a un proceso único

Uno de los aspectos más llamativos de la construcción es el sistema utilizado para levantar la vivienda. En lugar de recurrir a ladrillos tradicionales, el proyecto incorporó bloques fabricados con plástico reciclado por la empresa Fuplastic.

Las piezas funcionan mediante un sistema de encastre, similar al de los bloques de un juego de construcción. Esta tecnología permite unir los módulos para levantar las paredes y agilizar el montaje de la estructura.

Según TETO Brasil, la vivienda tiene capacidad para retirar aproximadamente dos toneladas de residuos de la naturaleza.

27 m², instalación eléctrica y placas solares: así es la nueva casa de Rejane Alves de Souza

La vivienda cuenta con 27 metros cuadrados y fue diseñada para ofrecer condiciones básicas de comodidad y seguridad. Su distribución incluye tres espacios principales:

Una sala integrada con la cocina

Un dormitorio independiente

Un baño completo.

También dispone de puertas, ventanas, instalación eléctrica e hidráulica. El techo fue fabricado con materiales reciclables provenientes de envases de leche, jugos y pasta dental.

Entre sus características sustentables se encuentran las placas solares para generar energía y un sistema de captación de agua de lluvia. La instalación sanitaria incorpora un biodigestor y una zanja de infiltración para tratar los efluentes.

Los objetivos de las organizaciones para ayudar a sectores vulnerables y favorecer al medio ambiente

La construcción fue posible gracias a una alianza entre TETO Brasil, Fuplastic, Amanco Wavin y la ONG Biosaneamento. Cada organización y empresa aportó materiales, tecnología o conocimientos para desarrollar la vivienda.

“Proporcionar viviendas con una huella ecológica sostenible que ofrezcan comodidad y seguridad a los brasileños en situaciones de vulnerabilidad es una iniciativa que nos enorgullece apoyar”, afirmó Glaucia Faria, gerente de Sostenibilidad de Amanco Wavin. También destacó la importancia del acceso al agua, el saneamiento y las soluciones innovadoras para construir ciudades más resilientes al clima.

La iniciativa fue presentada como un proyecto piloto con una meta inicial de construir 1,000 viviendas en Brasil. De esta manera, la casa de Rejane se convirtió en un ejemplo de cómo la construcción modular y el reciclaje pueden combinarse para ofrecer alternativas habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad.