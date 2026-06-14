Marie Curie se destacó como una de las científicas más influyentes en la historia. Fue pionera en el estudio de la radiactividad, convirtiéndose en la primera mujer en recibir el Premio Nobel y la única persona que lo ha obtenido en dos disciplinas científicas distintas —Física en 1903 y Química en 1911—.

Su legado trasciende ampliamente los laboratorios en los que trabajó. Sus palabras, al igual que sus descubrimientos, han perdurado mucho más allá de su época.

Entre las reflexiones atribuidas a su persona, una de las más citadas resume con precisión su postura sobre la existencia: “La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones”.

Una frase que condensa su visión de la vida

La frase refleja una concepción de la existencia centrada en el impacto y no en la duración, en lo que se construye y no en lo que se conserva.

Para Curie, quien rompió barreras de género en la academia francesa y europea en una época en que las mujeres tenían vedado el acceso a las instituciones científicas más prestigiosas, vivir bien significaba actuar con consecuencia y propósito.

La idea no es accidental en una persona que dedicó décadas de trabajo extenuante, en condiciones a menudo adversas, a una investigación que sabía que la estaba dañando físicamente. Curie murió en 1934 a consecuencia de una anemia aplásica provocada por la exposición prolongada a la radiación, un riesgo del que era consciente y que no la detuvo.

La vida y logros de Marie Curie, pionera en ciencia y liderazgo femenino

Nacida en Varsovia en 1867 como Maria Skłodowska, se trasladó a París para estudiar en una época en la que Polonia enfrentaba la ocupación rusa y la educación superior para mujeres era prácticamente imposible en su país. Se graduó en Física y en Matemáticas en la Universidad de la Sorbona, donde conoció a Pierre Curie, con quien compartió vida, laboratorio y el Premio Nobel.

Junto a Pierre, descubrió dos elementos químicos nuevos: el polonio, en honor a su Polonia natal y el radio. Posteriormente, tras el fallecimiento de su esposo en 1906, continuó con su labor investigativa de manera independiente y ocupó la cátedra que él había dejado, convirtiéndose en la primera mujer profesora de la Sorbona. Durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló unidades móviles de radiografía, conocidas como “petites Curies”, que facilitaron el tratamiento de heridos en el frente.

Marie Curie, física: “Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas”. Shutterstock

Frases impactantes de Marie Curie sobre el conocimiento y la igualdad en ciencia

El pensamiento de Curie se ha transmitido a través de varias citas que resumen su carácter y su visión del conocimiento. “En la vida no hay nada que temer, solo cosas que comprender” es quizás la más reproducida y encarna esa disposición suya a enfrentarse a lo desconocido sin retroceder. También se le atribuye: “Fui educada para creer que la vida no es fácil, que las circunstancias deben superarse”, una reflexión que remite directamente a su infancia bajo ocupación y a los obstáculos que tuvo que sortear para abrirse paso en el mundo científico. Su figura sigue siendo referencia obligada en los debates sobre igualdad en la ciencia , acceso de las mujeres a la educación y el valor del conocimiento en condiciones de equidad. Más de 90 años después de su muerte, las palabras de Marie Curie conservan una vigencia que pocos científicos de su generación pueden igualar.

Marie Curie: símbolo de inspiración y lucha por la igualdad

Marie Curie no solo dejó un legado científico, sino que también inspiró a generaciones de mujeres a seguir carreras en ciencia y tecnología. Su vida representa un símbolo de lucha y perseverancia en la búsqueda del conocimiento, especialmente en un tiempo donde las oportunidades para las mujeres en estas áreas eran escasas.

Instituciones educativas y científicas de todo el mundo rinden homenaje a su memoria, estableciendo becas y premios que fomentan la inclusión de mujeres en campos científicos.A más de nueve décadas de su fallecimiento, la figura de Curie continúa siendo relevante.