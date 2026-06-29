Steve Jobs, creador de Apple: “Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?”

La búsqueda de propósito y la necesidad de tomar decisiones alineadas con los propios objetivos son temas recurrentes tanto en el desarrollo personal como en el ámbito profesional. En un contexto donde las rutinas suelen imponerse sobre las aspiraciones, una reflexión de Steve Jobs continúa siendo una de las más citadas para invitar a revisar las prioridades.

La pregunta “Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?” resume una forma de evaluar las decisiones cotidianas desde una perspectiva diferente.

La reflexión de Steve Jobs sobre cómo tomar decisiones importantes

La frase fue pronunciada por Steve Jobs durante su recordado discurso de graduación en la Universidad de Stanford, el 12 de junio de 2005. Allí explicó que, durante más de tres décadas, se hacía esa misma pregunta cada mañana frente al espejo. Si la respuesta era “no” durante demasiados días seguidos, entendía que debía cambiar algo en su vida.

La pregunta invita a considerar si el tiempo está siendo utilizado en aquello que resulta verdaderamente significativo (Fuente: archivo).

Tras ser diagnosticado con cáncer en 2003, para el fundador de Apple esa idea adquirió un significado aún más profundo para él. En su intervención sostuvo que recordar que la vida es limitada ayuda a eliminar el miedo al fracaso y facilita tomar decisiones basadas en aquello que realmente importa, en lugar de dejarse llevar por expectativas externas.

Más que una invitación a actuar impulsivamente, la reflexión propone revisar si las actividades diarias están alineadas con los valores y objetivos personales. La pregunta funciona como un ejercicio de evaluación constante sobre el rumbo que cada persona elige seguir.

Qué significa preguntarse si hoy sería el último día de vida

La frase plantea una forma distinta de analizar las decisiones cotidianas. En lugar de enfocarse únicamente en las obligaciones inmediatas, invita a considerar si el tiempo está siendo utilizado en aquello que resulta verdaderamente significativo.

Desde la psicología, diferentes investigaciones sobre el bienestar y el sentido de propósito muestran que las personas que perciben una conexión entre sus acciones diarias y sus metas personales suelen experimentar mayores niveles de satisfacción y resiliencia. Reflexionar periódicamente sobre las prioridades también puede favorecer la toma de decisiones coherentes con los propios valores.

En ese contexto, la pregunta formulada por Jobs no pretende anticipar el futuro ni promover una visión pesimista de la vida. Su intención es recordar que el tiempo es un recurso limitado y que esa conciencia puede convertirse en una herramienta para orientar mejor las elecciones personales y profesionales.

Por qué esta idea de Steve Jobs sigue vigente

A más de una década de su fallecimiento, la reflexión mantiene vigencia porque responde a una inquietud universal: cómo aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. En una sociedad caracterizada por cambios constantes, exigencias laborales y una permanente sensación de urgencia, detenerse a evaluar si las acciones diarias coinciden con los propios objetivos continúa siendo un ejercicio relevante.

Steve Jobs es reconocido como el fundador de Apple, una de las compañías de tecnología que cambiaron el mundo (Fuente: Shutterstock).

La frase también trascendió el ámbito empresarial. Aunque Steve Jobs es reconocido por revolucionar la industria tecnológica, esta reflexión suele compartirse en espacios relacionados con la educación, el liderazgo y el desarrollo personal, donde se utiliza como una invitación a revisar prioridades antes de que las rutinas definan el rumbo de la vida.