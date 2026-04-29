La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización para el este jueves 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo Nacional de la central obrera en rechazo a la caída del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo. La movilización se realizará el jueves 30 de abril a las 15:00 y tendrá como destino la Plaza de Mayo. Según explicaron desde la conducción sindical, el acto también incluirá una misa en homenaje al papa Francisco por su defensa del mundo del trabajo y de las organizaciones gremiales. “Francisco marcó la vida de millones, y también la mía. No pasó desapercibido: dejó una huella profunda en la defensa del trabajo, la dignidad y la justicia social. Hoy, más que nunca, su legado está presente.”, expresó Jorge Sola en un posteo, Secretario General de la CGT. El dirigente sindical advirtió que la convocatoria busca visibilizar el deterioro de las condiciones laborales en distintos sectores. “En cada una de las actividades estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad, la informalidad o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay destrucción constante de trabajadores y crecimiento del desempleo”, señaló. La protesta contará con el respaldo de más de 100 organizaciones sindicales y apunta a expresar el malestar de los trabajadores frente a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno. Tras la reunión del Consejo Directivo, Sola remarcó que la marcha tiene como objetivo denunciar la situación actual de los asalariados. “Vamos a reclamar por la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento de las familias trabajadoras”, sostuvo. “Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina. Quienes, día tras día, sostenemos en alto nuestra bandera para construir una Patria justa, libre y soberana”, sostuvo la central obrera a través de una publicación. En relación con las negociaciones salariales, el dirigente sindical defendió la necesidad de garantizar paritarias sin restricciones. “Cada gremio debe tener una discusión libre en sus paritarias salariales”, planteó, y criticó el control oficial sobre los aumentos. “El Gobierno fija un techo salarial por debajo de la inflación promedio”. Por otro lado, la CGT también se refirió a la judicialización de la reforma laboral. Desde la central sostienen que los cambios aprobados en el Congreso implican una “violación del principio protectorio del derecho del trabajo”, al desconocer que el trabajador es la parte más débil de la relación contractual. “Marchamos porque, como rezaba Francisco, el trabajo es con derechos o es esclavo. Porque el salario es dignidad y no variable de ajuste”, finalizó el Secretario General. En este marco, el Gobierno desplegará un amplio operativo de seguridad con motivo de la movilización. El dispositivo incluirá un vallado en la zona de Plaza de Mayo, con el objetivo de evitar el contacto directo entre las columnas sindicales y las fuerzas de seguridad. Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que el esquema estará orientado a la contención y remarcan que las prioridades serán ordenar los accesos, resguardar los edificios públicos y prevenir incidentes que puedan derivar en enfrentamientos. El operativo estará a cargo de un comando unificado, que coordina el accionar de la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.