Bicarbonato de sodio y agua para limpiar el microondas: por qué lo recomiendan y cómo aplicarlo de la manera correcta, según especialistas

Según los expetos de Seguridad Alimentaria de la Universidad de Illinois, todas las superficies que la comida toque, deben mantenerse limpias como “un paso esencial para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos”. En este sentido, las bacterias dañinas que dejan los alimentos crudos pueden propagarse rápidamente y causar contaminación cruzada.

Por este motivo, es importante eliminar las bacterias con limpieza y desinfección de manera regular. Esta limpieza también apunta a electrodomésticos, como por ejemplo el microondas, el cual está en contacto con alimentos de manera frecuente.

Cómo limpiar el microondas con bicarbonato de sodio y agua

En primer lugar, la universidad recomienda no utilizar:

Limpiadores para hornos.

Lana de acero.

Ni limpiadores abrasivos en un microondas.

Además, recomienda seguir siempre las instrucciones del fabricante.

microondas Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Para eliminar los alimentos pegados, calentar la fórmula en el microondas, en un recipiente apto para microondas, hasta que la mezcla hierva:

6 cucharadas de bicarbonato de sodio con 1 taza de agua.

El tiempo de calentamiento depende de la potencia del aparato, por eso el criterio es que la mezcla llegue a hervir. Además, conviene usar repasadores o manoplas, ya que el recipiente sale muy caliente.

Dejar la mezcla en el microondas con la puerta cerrada hasta que se enfríe. Retirar la mezcla y limpiar el microondas con un paño o papel de cocina.

Con esta limpieza será más que suficiente para desinfectar todo el interior del electrodoméstico.

Una alternativa casera al bicarbonato de sodio con agua

Otra opción que brinda la universidad es repetir este método, pero con una fórmula distinta:

1/2 taza de jugo de limón con 1 taza de agua.

En ambos casos, es importante limpiar el aparato apenas se enfría para evitar que la suciedad se pegue y se vuelva más difícil de sacar.

En conclusión, limpiar el microondas con bicarbonato y agua no requiere productos costosos ni demasiado esfuerzo. Primero se debe hervir, después esperar que se enfríe y recién después pasar el paño. Este sencillo método generará