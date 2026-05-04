Una intervención vial en una de las zonas con mayor circulación vehicular ya está en funcionamiento y promete cambiar la dinámica del tránsito diario. Se trata de un nuevo intercambiador que reorganiza la circulación en un cruce estratégico, utilizado tanto por transporte pesado como por vehículos particulares. La obra se ubica en la intersección de la Ruta Provincial 60 y la calle Maza, un punto que registraba congestión y siniestros frecuentes debido al crecimiento urbano y al volumen de tránsito. Este proyecto beneficiará a los vecinos de Maipú y Luján de Cuyo. El proyecto incorpora un sistema de rotonda que permite ordenar los movimientos sin interrumpir la circulación. Este tipo de diseño facilita los giros controlados y distribuye el tránsito de manera más eficiente. Además, se realizaron mejoras complementarias que apuntan a una circulación más segura y fluida: La zona intervenida registró en los últimos años un fuerte crecimiento, lo que incrementó el tránsito diario y generó problemas de congestión. El cruce de Ruta 60 y Maza se había convertido en un punto crítico, tanto por la cantidad de vehículos como por la presencia constante de transporte de carga y colectivos. Con esta obra, se busca reducir los riesgos de accidentes y mejorar la circulación en un corredor clave. La calle Maza es una vía fundamental que atraviesa el departamento de norte a sur, mientras que la Ruta 60 funciona como un eje de conexión para el tránsito regional. La intervención no solo mejora ese cruce puntual, sino que también optimiza la circulación en un tramo más amplio, que conecta distintas zonas productivas y residenciales. El proyecto forma parte de un plan de infraestructura más amplio que incluye otras obras similares en la zona. En conjunto, las intervenciones demandaron una inversión significativa destinada a mejorar la red vial. Este tipo de desarrollos apunta a acompañar el crecimiento urbano con infraestructura que garantice mayor seguridad y eficiencia en el tránsito. La puesta en marcha del nuevo intercambiador representa una mejora concreta para quienes circulan a diario por el sector. La reorganización del tránsito y las obras complementarias buscan dar respuesta a una demanda sostenida en el tiempo. Con esta intervención, el cruce deja de ser un punto conflictivo y pasa a convertirse en un nodo más ordenado dentro del sistema vial.