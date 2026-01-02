Más veloz que un avión: inaugurán un tren que logrará los 1000 km/h y podría arribar de Buenos Aires a Brasil en 60 minutos

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires ha comunicado la realización de un nuevo metrobús de casi 5 kilómetros de longitud en una autopista que vincula el conurbano con la Capital Federal.

La obra permitirá que el transporte público circule por un carril exclusivo, lo que aliviará la congestión de la ruta y evitará los embotellamientos.

Construyen un nuevo metrobús que destrabará el tráfico de la zona más transitada de Buenos Aires (foto: archivo).

El nuevo metrobús que transformará permanentemente el tráfico en la ciudad

El Gobierno porteño presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que transformará el tráfico de la Autopista Dellepiane de manera definitiva. El plan de obra incluye la construcción de un metrobús en una de las principales vías de acceso a la Ciudad.

El carril exclusivo para transporte público tendrá 4,6 kilómetros de longitud y se conectará con la Avenida General Paz y el ya existente metrobús 25 de Mayo. En la misma línea, se establecerán 4 paradas aisladas del tránsito para facilitar el ascenso y descenso de pasajeros.

Transformación del acceso Dellepiane y nuevos espacios verdes para la comunidad

En el marco del Masterplan Dellepiane, el Gobierno de la Ciudad buscará transformar la forma de moverse de las más de 200.000 personas que pasan por este acceso. El eje principal es el vial, por lo que se propone dar continuidad a las colectoras de la autopista que hoy están interrumpidas por las vías del Ferrocarril Belgrano Sur.

El proyecto contempla la construcción de un parque lineal de más de 4 kilómetros de largo que incluirá espacios de esparcimiento como postas deportivas y áreas verdes para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Las obras también incluyen un plan hidráulico para entubar los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán que desembocan en el arroyo Cildañez. Para más información sobre los trabajos, acceder a la página oficial del Gobierno de la Ciudad mediante este link.