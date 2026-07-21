Pensaban que se encontraba perdida: aparece un ave mítica con ocho polluelos y reaviva la esperanza científica.

El país más poderoso y temido de Latinoamérica: posee un ejército que desafía a las potencias y opera con tecnología militar de última generación

El interés mundial por una especie aviar que muchos consideraban extinta se ha reavivado. A principios de este año, se registró el nacimiento de ocho polluelos, lo que ha llevado a la ciencia a reconsiderar el estatus de esta ave emblemática del Pacífico mexicano.

La paloma de Socorro, que fue oficialmente declarada extinta en su hábitat natural desde la década de 1970, ha renacido en un zoológico europeo. Este reencuentro con la vida no solo constituye un hito en términos biológicos, sino que representa un importante avance en los proyectos de conservación actuales.

Actualmente, existen aproximadamente 200 ejemplares vivos bajo cuidado humano a nivel global. Cada nuevo nacimiento es crucial y otorga un valor estratégico significativo, ya que estas crías son consideradas un verdadero banco genético, lo que ofrece la esperanza de reintroducir a la especie en su entorno natural.

La paloma de Socorro, del borde de la extinción al rescate científico

Originaria de la Isla Socorro, un territorio mexicano aislado en el océano Pacífico, esta ave vio cómo su hábitat desapareció con la llegada del ser humano. La introducción de gatos ferales y ganado ovino destruyó las zonas de anidación, provocando un colapso poblacional acelerado.

En un breve lapso, la especie se extinguió por completo en su entorno natural. Solo un reducido grupo había sido trasladado previamente a zoológicos, convirtiéndose en los últimos sobrevivientes. Actualmente, esos ejemplares sostienen una población global restringida, cuya supervivencia depende enteramente de la intervención científica.

Nacimiento de ocho polluelos de la paloma de Socorro sorprende al mundo en 2026.

El programa mundial que logró el nacimiento de 8 polluelos

Los espacios donde nacieron las crías replican con precisión las condiciones originales de la Isla Socorro. Se controlan la humedad, la dieta y las áreas de nidificación para estimular comportamientos naturales y favorecer el éxito reproductivo.

La reproducción fue posible gracias a una red de cooperación entre instituciones de Europa y Norteamérica que coordina cuidadosamente cada emparejamiento. Los especialistas utilizan análisis genéticos avanzados para seleccionar parejas compatibles y fortalecer la diversidad biológica.

Isla Socorro: así será su restauración y posible regreso

La isla se encuentra inmersa en un proceso de restauración ecológica de gran complejidad, el cual abarca la erradicación de especies invasoras y la recuperación de la vegetación nativa.

A pesar del entusiasmo que provoca el nacimiento de las crías, la reintroducción en libertad aún presenta importantes obstáculos.

Los expertos señalan que liberar aves prematuramente podría resultar fatal si el ecosistema no ha alcanzado un estado adecuado. La naturaleza requiere un periodo extenso para restablecerse y cualquier intento precipitado pone en peligro décadas de esfuerzo científico.