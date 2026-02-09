La venta de autos usados arrancó 2026 con señales mixtas. Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en enero se comercializaron 153.070 vehículos, lo que se tradujo en una caída del 9,98% frente al mismo mes del año pasado, cuando se habían vendido 170.046 unidades. En comparación con diciembre, el mercado mostró un leve repunte: las operaciones crecieron apenas 0,71% respecto de las 151.994 unidades registradas el último mes de 2025. “Comenzó el año 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado de forma importante al mercado”, señaló Alejandro Lamas, secretario de la CCA. El sector viene de un año histórico. En 2025 se comercializaron 1.887.024 autos usados, una marca que nunca antes se había alcanzado, que representó un 8,12% más que en igual período de 2024. El anterior récord se había registrado en 2013 con 1.855.032 unidades. Por modelo, el Volkswagen Gol volvió a liderar el ranking de los usados más vendidos, al alcanzar las 8601 unidades. A pesar de que dejó de fabricarse hace más de tres años, el modelo mantiene una fuerte demanda en el mercado de segunda mano: según la CCA, en septiembre de 2025 se comercializaron 9313 unidades usadas de este clásico. La producción del Gol -que llegaba a la Argentina desde Brasil- finalizó el 23 de diciembre de 2022, tras 42 años de presencia en el mercado. Su discontinuación respondió, entre otros factores, a que el modelo no cumplía con las últimas exigencias de seguridad vigentes en el país, como la incorporación obligatoria del control electrónico de estabilidad (ESP). A este modelo le siguieron la Toyota Hilux (5974), el Chevrolet Corsa y Classic (4357), la Ford Ranger (4127) y la Volkswagen Amarok (4120). En el análisis regional, las mayores caídas interanuales se registraron en Misiones (-21,3%), La Rioja (-19,9%), Santa Cruz (-18,9%) y Salta (-16,3%). También se observaron bajas relevantes en distritos de gran peso como la provincia de Buenos Aires (-10,99%) y la Ciudad de Buenos Aires (-11,09%). “Los nuevos jugadores ofrecen autos baratos en términos locales y con buen equipamiento, especialmente en híbridos y eléctricos. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto lograrán modificar al mercado tal cual lo conocemos. Lo veremos a medida que vaya transcurriendo el tiempo”, expresó el directivo. A pesar de las bajas, se detectaron mejoras en varias provincias. Catamarca encabezó la suba mensual con un alza del 22,98%, seguida por Jujuy (18,87%), Chaco (17,47%) y Formosa (12,90%). El directivo destacó que la financiación será clave para impulsar las ventas durante el año. “Los bancos deberán ofrecer tasas acorde a las necesidades del sector y esto contribuirá a que el mercado concrete un mayor volumen de ventas”, sostuvo, y agregó que, pese a la baja interanual de enero, se espera un desempeño anual similar al de 2025.