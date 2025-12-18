La licencia de conducir es un documento esencial para manejar vehículos en Argentina. Esta documentación es personal, intransferible y debe estar vigente para circular legalmente por las calles y rutas de todo el país, sobre para evitar multas.

La renovación periódica es un requisito fundamental para asegurar la seguridad vial. Sin embargo, hay ciertos grupos que no podrán tramitarla por distintos motivos.

¿Cuánto tiempo dura la licencia de conducir?

Tras los cambios en la normativa de tránsito, el Gobierno indicó que la licencia dejó de ser física para pasar a ser virtual. La misma se encuentra en la aplicación MiArgentina y para la renovación los conductores solo deberán tramitar un examen médico que garantice que se cuentan con las aptitudes físicas para manejar.

Conforme avanza la edad del titular, la vigencia del permiso comienza a ser más corta.

Menores de 21 años: cinco años de vigencia para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola)

cinco años de vigencia para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola) Entre 21 y 65 años: la licencia tendrá una validez de cinco años

la licencia tendrá una validez de cinco años De 65 a 70 años: deberán renovarla cada tres años

deberán renovarla cada tres años Mayores de 70 años: la renovación será anual, sin excepciones

¿Cómo renovar la licencia de conducir en Argentina?

La nueva reglamentación indica que los titulares que deban renovar el carnet de conducir deberán presentar un certificado de aptitud física emitido por alguno de los centros de salud (públicos o privados) autorizados por la ANSV.

Según indica la página del Gobierno, se deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma Mi Argentina a través de este link

Validar los datos personales

Seleccionar la opción “renovación de licencia”

Abonar las boletas correspondientes al trámite

Elegir los prestadores de salud para hacer el examen de aptitudes psicofísicas

Una vez realizadas y aprobadas las pruebas, el prestador cargará los datos en la plataforma correspondiente y el solicitante tendrá la nueva licencia en la aplicación.

Licencia de conducir: quiénes no podrán renovarla y por qué

Aunque la Ley de Tránsito reciente facilita la renovación de la licencia de conducir, hay situaciones que pueden impedir que un conductor la obtenga. Los principales motivos son: