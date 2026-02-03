La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite fundamental para la circulación en calles, avenidas, rutas y autopistas en Argentina. Este control garantiza que los vehículos se encuentren en condiciones seguras para transitar.

La normativa establece criterios precisos sobre el estado general del auto que incluyen carrocería, paragolpes y accesorios externos. Cada componente es evaluado bajo parámetros específicos para determinar su conformidad con las condiciones mínimas de seguridad.

¿Cuál es el elemento por el que te pueden rechazar la VTV?

En la provincia de Buenos Aires, cada inspección se realiza de acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Dirección Provincial de Tránsito . La verificación persigue el objetivo de reducir los riesgos de accidentes ocasionados por fallas mecánicas o elementos que no se ajusten a la normativa de Seguridad Vial.

El incumplimiento de estas disposiciones puede resultar en el rechazo de la VTV, lo que imposibilita la circulación legal en el territorio provincial.

Elementos del guardabarros que pueden causar el rechazo de la VTV

La sección 9.2 del Manual establece que cualquier accesorio, soporte o guincho que sobresalga del contorno sin la debida homologación será considerado un defecto grave. Esta situación puede resultar en la imposibilidad de aprobar la inspección.

En el caso de vehículos modificados, se llevará a cabo una revisión para asegurar que las adaptaciones cumplan con las normas de seguridad y no alteren la funcionalidad del guardabarros.

La VTV puede ser rechazada por problemas en el guardabarros.

El inspector procederá a verificar que no existan roturas que puedan implicar desprendimiento. Las roturas mínimas que no comprometan la seguridad podrán ser aceptadas, siempre que no generen riesgo.

De acuerdo con la reglamentación vigente, los guardabarros deben estar completos y en óptimo estado. No se permite la presencia de elementos que sobresalgan del contorno del vehículo, ya que representan un riesgo para terceros.

Paragolpes: distancias y requisitos de seguridad en vehículos modificados

Se considera defecto grave la presencia de paragolpes rotos, deformados o con piezas faltantes que impliquen riesgo de desprendimiento. También se prohíben defensas adicionales, enganches delanteros o traseros y estribos no originales.

Esta pieza del vehículo debe mantener la distancia respecto al piso definida por el fabricante. Para vehículos modificados, la normativa orientativa establece límites máximos en 450 mm para el delantero y 500 mm para el trasero.

El procedimiento de control se realiza mediante observación directa y herramientas simples como cinta métrica. El inspector corroborará que no existan elementos sobresalientes del plano vertical del paragolpes, como malacates o accesorios no homologados.

La VTV es un trámite obligatorio para todos los vehículos.

VTV: Revisión de frenos y luces para garantizar la seguridad vial y sanciones por falta de verificación

La VTV abarca la inspección de los sistemas de frenos y luces, garantizando su adecuado funcionamiento.

Además, se establecen sanciones para aquellos que transiten sin la verificación pertinente, fomentando de este modo la seguridad vial en el país.

Intensificación de la Verificación Técnica Vehicular en Argentina

La Verificación Técnica Vehicular se intensificará en los próximos meses, con un enfoque especial en la revisión de vehículos modificados. Las autoridades de tránsito advierten que cualquier alteración que no cumpla con las normativas de seguridad será motivo de rechazo en la inspección, lo que podría afectar la circulación de muchos automovilistas.

Además, se implementarán campañas de concientización para informar a los conductores sobre la importancia de mantener sus vehículos en condiciones óptimas. Se espera que estas medidas contribuyan a una reducción significativa de accidentes viales, promoviendo así una mayor seguridad en las rutas argentinas.