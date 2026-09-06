El secreto para hacer la mejor tortilla de papas.

La tortilla de papas es uno de los platos más representativos de la cocina española y, aunque existen múltiples formas de prepararla, hay un detalle que varios cocineros destacan para conseguir un resultado especialmente cremoso y untuoso.

El truco consiste en incorporar yemas adicionales a la preparación. La cantidad puede variar de acuerdo con la proporción de papas y huevos utilizada, pero este ingrediente permite conseguir una textura más suave y cremosa en el interior de la tortilla.

El truco de los chefs para lograr una tortilla cremosa

El cocinero español Rubén Martínez utiliza una proporción de 10 huevos y 3 yemas para preparar la mezcla. Según su método, las yemas adicionales aportan una mayor untuosidad sin necesidad de modificar por completo la receta tradicional.

Martínez también presta especial atención a la preparación de las papas. Antes de cocinarlas, las pasa por agua fría para eliminar parte del almidón que liberan.

Luego cocina la tortilla a fuego medio durante aproximadamente 25 minutos y aumenta la temperatura durante los últimos cinco minutos. De esta manera busca conseguir una cocción uniforme y darle un acabado final más dorado.

La consistencia de la mezcla es clave

Otro chef español que apuesta por agregar yemas adicionales es Alfredo Vozmediano. En su caso, el punto de la mezcla antes de cocinarla es fundamental.

La recomendación es prestar atención a la textura de la preparación líquida: si se busca una tortilla con el centro cremoso y poco cuajado, la mezcla debe conservar esa característica antes de entrar en la sartén.

Esto se debe a que la consistencia inicial de los huevos y las yemas tendrá una influencia directa sobre el resultado final de la tortilla.

El truco de los chefs para lograr una tortilla cremosa. Unsplash.

La fórmula de Joseba Arguiñano

El chef Joseba Arguiñano también incorpora tres yemas adicionales y tiene una fórmula específica para mantener las proporciones entre los ingredientes.

Su método se resume en la combinación 7-3-4-1-1:

7 huevos

3 yemas

4 papas

1 puerro

1 cebolla

Con estas cantidades busca obtener una tortilla equilibrada, con una textura cremosa y un interior en el punto justo.

Frico friulano: la versión italiana que reemplaza el huevo por queso

Para quienes buscan una alternativa diferente a la tortilla española, existe una preparación tradicional de Italia que tiene una apariencia muy similar, pero cambia por completo uno de sus ingredientes principales.

Se trata del frico friulano, una receta típica de la región de Friuli que combina papas, cebolla y queso. A diferencia de la tortilla española, no lleva huevos: el queso fundido es el encargado de unir los ingredientes y aportar una textura cremosa.

Ingredientes

Para preparar esta versión italiana se necesitan:

500 gramos de papas

250 gramos de queso semiduro

1 cebolla

Sal y pimienta, a gusto

Un poco de aceite de oliva o manteca

Para el queso se pueden utilizar variedades que fundan correctamente, como montasio, mozzarella o fontina.

El truco de los chefs para lograr una tortilla cremosa. Magnific.

Cómo preparar el frico friulano

Primero hay que hervir las papas hasta que estén tiernas. Una vez cocidas, se dejan enfriar ligeramente y se pueden pisar de manera irregular o rallar, según la textura que se quiera conseguir.

Mientras tanto, se corta el queso en pequeños cubos y se reserva.

En una sartén se agrega un poco de aceite de oliva o manteca y se cocina la cebolla hasta que quede transparente. Luego se incorporan las papas y se mezclan para integrar ambos ingredientes.

Después llega el momento de sumar el queso. Se incorpora a la sartén y se revuelve hasta que comience a derretirse y quede distribuido de manera uniforme entre las papas y la cebolla.

La preparación debe cocinarse a fuego medio, evitando que el queso se queme antes de que consiga fundirse correctamente. A medida que la mezcla toma consistencia, se la aplasta con una espátula para darle la característica forma redonda de tortilla.

El paso final para que quede dorado

Cuando la preparación ya tiene forma, es importante manipularla lo menos posible para evitar que se desarme.

El frico debe cocinarse durante aproximadamente cinco minutos por cada lado. Para darle la vuelta, se puede utilizar un plato grande, de manera similar a lo que se hace con una tortilla tradicional.

El resultado debe ser una preparación dorada por fuera y con el queso fundido en su interior.

Lo ideal es servir el frico inmediatamente, cuando todavía está caliente y el queso conserva su textura cremosa. Puede consumirse como plato principal o como guarnición, acompañado por una ensalada.

Además, la receta admite distintas variantes: se puede sumar panceta o combinar diferentes tipos de queso para obtener nuevos sabores.