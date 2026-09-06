La industria de Las Flores atraviesa un nuevo golpe con el cierre de una planta de calzado que durante años tuvo un rol destacado en la actividad productiva de la ciudad. Se trata de Coopershoes, firma de capitales brasileños que puso fin a las tareas de producción en su establecimiento del Parque Industrial y ya comenzó el proceso para concretar el cierre definitivo.

La empresa desvinculó a los últimos trabajadores que se desempeñaban en las líneas de fabricación y actualmente mantiene únicamente un pequeño grupo de empleados administrativos. Su función es avanzar con las tareas necesarias para completar el cierre de las instalaciones.

Coopershoes cierra su planta en Las Flores

La situación fue confirmada al medio local Play Radios por Markus Heydn, representante de Coopershoes, quien informó que ya no quedan trabajadores afectados a las líneas de producción.

El cierre representa el final de una etapa para una fábrica que llegó a tener una fuerte presencia en el entramado industrial de Las Flores, provincia de Buenos Aires.

Durante su período de mayor actividad, Coopershoes llegó a contar con más de 350 empleados. La planta se dedicaba a la fabricación de calzado para distintas marcas reconocidas y entre sus clientes se encontraron Converse, Grimoldi y DC.

La actividad de la compañía convirtió a la fábrica en una importante fuente de empleo para los habitantes de la ciudad y generó un movimiento económico que trascendía a los trabajadores contratados directamente por la empresa.

Despidos y caída de la producción

El cierre fue precedido por una reducción gradual de la actividad y de la cantidad de empleados. La fábrica venía atravesando dificultades relacionadas con la caída del consumo y el crecimiento de las importaciones de calzado.

A comienzos de agosto, la planta ya había reducido considerablemente su personal y conservaba alrededor de 30 trabajadores en el sector productivo. Finalmente, ese grupo también fue desvinculado y las líneas de fabricación quedaron paralizadas.

De esta manera, la empresa pasó de contar con cientos de trabajadores durante sus años de mayor producción a mantener solamente un reducido plantel administrativo para completar el proceso de cierre.

Qué impacto tiene el cierre de la fábrica

La salida de Coopershoes supone una pérdida de puestos de trabajo directos, pero también puede repercutir sobre otras actividades de la economía de Las Flores.

Los ingresos generados por los trabajadores de la planta tenían impacto en comercios, servicios y diferentes actividades locales. Por eso, el cierre de una industria de esta magnitud no solo afecta a quienes pierden su empleo, sino también al circuito económico que se desarrolla alrededor de la fábrica.

La situación se suma, además, a las dificultades que atraviesa la industria del calzado en Argentina, en un escenario caracterizado por una menor demanda interna y una mayor presencia de productos provenientes del exterior.



