Tiendas D1 sumó un nuevo producto para la cocina. El set reúne tres piezas en una sola presentación.

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Tiendas D1 incorporó a su oferta un práctico set de sartén con tapa y espátula Cocuk que puede ser una alternativa para quienes buscan equipar la cocina sin comprar cada utensilio por separado . El producto tiene un precio de $24.900 e incluye un sartén de 16 centímetros, una tapa de vidrio templado y una espátula.

El artículo está pensado principalmente para la preparación de porciones individuales, por lo que puede resultar útil para comidas rápidas, acompañamientos, huevos, salteados u otras preparaciones que no requieran un recipiente de gran tamaño.

¿Cuánto cuesta el sartén con tapa y espátula de Tiendas D1?

El juego de sartén, tapa y espátula Cocuk de Tiendas D1 cuesta $24.900. La presentación corresponde a un solo set y reúne los tres elementos necesarios para cocinar y manipular los alimentos.

Por ese valor, el comprador recibe un sartén de 16 centímetros de diámetro, una tapa del mismo tamaño y una espátula. El producto está disponible en colores beige y verde, de acuerdo con las características informadas para la referencia.

El set aparece identificado con el PLU 12006791 y corresponde a la referencia 14636 - FPSP16 de la marca Cocuk.

¿Qué trae el set de sartén Cocuk que vende D1?

Una de las particularidades de esta novedad de Tiendas D1 es que no se trata únicamente de un sartén. La presentación viene completa con tres piezas:

1 sartén de 16 cm.

1 tapa de vidrio templado transparente.

1 espátula.

El sartén tiene una capacidad de 450 mililitros y un espesor de 1,8 milímetros. Además, cuenta con un acabado tipo piedra, mientras que la tapa transparente permite observar los alimentos durante la cocción sin necesidad de retirarla.

La espátula, por su parte, tiene una longitud de 21,5 centímetros y está diseñada para facilitar la manipulación de los alimentos.

¿De qué materiales está hecho el juego de sartén, tapa y espátula?

El set combina diferentes materiales en cada uno de sus componentes. El área de cocción y los remaches del sartén son de aluminio, mientras que el mango está fabricado en acero inoxidable y cuenta con una cobertura de silicona.

La tapa es de vidrio templado transparente, un material que permite ver el interior del sartén durante la preparación. La espátula combina un cuerpo de acero inoxidable con una paleta de nylon.

Esta composición busca reunir resistencia y practicidad en un utensilio destinado al uso cotidiano en la cocina.